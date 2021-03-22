Tayvan'da iki F-5E çarpıştı

Tayvan'da iki F-5E çarpıştı

İki savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında çarpıştı. Tayvan Savunma Bakanlığı, kazayla ilgili açıklama yaptı.

Tayvan medyası, ülkede iki F-5E savaş uçağının havada çarpıştığını duyurdu.

Pingtung şehrinin doğusundaki kazanın, eğitim uçuşu sırasında yaşandığı kaydedildi.

UÇAKLAR RADARDAN KAYBOLDU

Tayvan Savunma Bakanlığı'na göre, rutin eğitim programı kapsamında havalanan uçaklar bir süre sonra radardan kayboldu.

Kazadan önce pilotların kendilerini fırlatmayı başardığı belirtildi.

Sahil Güvenlik ekipleri ve askeri helikopterler, iki pilotu bulmak için çalışma başlattı.