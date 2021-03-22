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    Tayvan'da iki F-5E çarpıştı

    İki savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında çarpıştı. Tayvan Savunma Bakanlığı, kazayla ilgili açıklama yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.03.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 13:10
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    Tayvan'da iki F-5E çarpıştı

    Tayvan medyası, ülkede iki F-5E savaş uçağının havada çarpıştığını duyurdu.

    Pingtung şehrinin doğusundaki kazanın, eğitim uçuşu sırasında yaşandığı kaydedildi.

    UÇAKLAR RADARDAN KAYBOLDU

    Tayvan Savunma Bakanlığı'na göre, rutin eğitim programı kapsamında havalanan uçaklar bir süre sonra radardan kayboldu.

    Kazadan önce pilotların kendilerini fırlatmayı başardığı belirtildi.

    Sahil Güvenlik ekipleri ve askeri helikopterler, iki pilotu bulmak için çalışma başlattı.

    Tayvan da iki F-5E çarpıştı #1

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