Tayvan'da korkutan deprem

- Tayvan'ın Taitung bölgesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Deprem, başkent Taipei dahil, geniş bir alanda hissedildi.
- Can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Tayvan, bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti...
Yaşanan gelişmede, ülkenin güneydoğu kıyısındaki Taitung'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ
Merkezi Meteoroloji İdaresi'ne (CWA) göre deprem, 11.9 kilometre derinlikte kaydedildi.
Sarsıntı, başkent Taipei'de de hissedildi.
Depremin ardından can kaybı bildirilmedi.
ULUSAL İTFAİYE TEŞKİLATI'NDAN AÇIKLAMA
Ulusal İtfaiye Teşkilatı, Tayvan genelinde herhangi bir hasar tespit edilmediğini aktardı.