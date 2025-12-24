Abone ol: Google News

Tayvan'da korkutan deprem

Taitung bölgesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı. Depremin ardından can kaybı bildirilmezken sarsıntının, başkent Taipei'de de hissedildiği kaydedildi.

Yayınlama Tarihi: 24.12.2025 16:35
Tayvan, bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti...

Yaşanan gelişmede, ülkenin güneydoğu kıyısındaki Taitung'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ 

Merkezi Meteoroloji İdaresi'ne (CWA) göre deprem, 11.9 kilometre derinlikte kaydedildi.

Sarsıntı, başkent Taipei'de de hissedildi.

Depremin ardından can kaybı bildirilmedi.

ULUSAL İTFAİYE TEŞKİLATI'NDAN AÇIKLAMA 

Ulusal İtfaiye Teşkilatı, Tayvan genelinde herhangi bir hasar tespit edilmediğini aktardı.

