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    Tekneyle 82 günde Portekiz'den Arjantin’e gitti

    Arjantinli Juan Manuel Ballestero, Portekiz’de mahsur kalınca, evine ve ailesine dönmek için küçük bir tekneyle Atlas Okyanusu’nu geçti ve Arjantin’e ulaştı.
    • DHA
    • 28.07.2020 - 17:53
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    Tekneyle 82 günde Portekiz'den Arjantin’e gitti

    47 yaşındaki Arjantinli Juan Manuel Ballestero, salgın patlak verdiğinde daha önce satın aldığı 9 metrelik yelkenlisiyle Portekiz’in Porto Santo Adası’ndaydı.

    Ülke sınırları kapanıp uçuşlar iptal olunca, tereddüt etmeden Arjantin’e doğru yelkenlisiyle açılmaya karar verdi.

    Ballestero basına yaptığı açıklamada “Aynı gün Arjantin'e yelken açmaya karar verdim.” dedi.

    AİLEMİ GÖRMEK İÇİN OKYANUSU GEÇMEK SON ŞANSIMDI

    Ballestero, babasının 90 annesinin ise 82 yaşında olduğunu ve bu yolculuğu yapmazsa belki de onları bir daha göremeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

    Bu düşünceyle, Atlas Okyanusu’nu yelkenlisiyle geçmenin onun son şansı olduğunu düşünerek 24 Mart’ta Portekiz’den yola çıktı.

    Tekneyle 82 günde Portekiz'den Arjantin’e gitti #1

    RÜZGAR GÜCÜYLE 82 GÜN YOLCULUK YAPTI

    Afrika’nın Atlas Okyanusu’nda yakıtı olmadan sadece rüzgar gücüyle 82 günlük yolculuğunu tamamlayan Ballestero, en çok zorlandığı anlarını Güney Amerika kıyılarına yaklaştığında yaşadığını dile getirdi.

    Rüzgarı kesilen denizci, 10 gün boyunca okyanusta kaldı. Rüzgarın tekrar esmesiyle yola koyulan Ballestero, nihayet Arjantin kıyılarına ulaştı.

    Tekneyle 82 günde Portekiz'den Arjantin’e gitti #2

    Tekneyle 82 günde Portekiz'den Arjantin’e gitti #3

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