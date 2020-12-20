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    Teksas eyaletindeki tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

    Teksas eyaletindeki tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

    El Paso Üniversitesi Tıp Merkezi'nin 5 sağlık çalışanına uygulanan aşıya ilişkin yayınlanan video büyük tepki çekti. Görüntüleri dikkatlice izleyenler şırangının boş olduğunu anladı.
    • DHA
    • 20.12.2020 - 13:42
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 13:55
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki tıp merkezinde sağlık çalışanlarına uygulanan aşıya ilişkin yayınlanan video 'sahte aşı' iddiasıyla kriz yarattı.

    El Paso Üniversitesi Tıp Merkezi, (UMC) 5 sağlık çalışanına koronavirüs aşısı yapılma anını video klip haline getirerek, televizyon kanallarında yayınladı.

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    Videoyu izleyen binlerce kişi, Ricardo Martinez adlı sağlık çalışanına yapılan aşı uygulamasında bir sorun tespit ettiklerini iddia ederek, aşı yapılmadan önce şırınga pistonunun aşağıya doğru itilmiş olduğunu fark ettiklerini söyledi.

    Aşılamadan sonraki basına açıklamasında Martinez aşı olduğu için onur duyduğunu söyledi

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    Öte yandan UMC, sağlık çalışanlarından birinin aşının tamamını almadığını ve şüpheleri ortadan kaldırmak için ikinci bir aşı yapıldığını belirtti.

    UMC’den yapılan açıklamada, "Sosyal medyada, salı günü aşı yapılan 5 sağlık çalışanından birinin tam doz aşı almadığını iddia eden çok sayıda yorumun ardından, çalışanın tam olarak aşılanmadığına dair şüpheleri ortadan kaldırmak ve aşılama sürecine olan güveni daha da güçlendirmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

    Teksas eyaletindeki tıp merkezinde sahte aşılama krizi #1

    Teksas eyaletindeki tıp merkezinde sahte aşılama krizi #2

    Teksas eyaletindeki tıp merkezinde sahte aşılama krizi #3

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