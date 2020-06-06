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    Teksas'ta, elektrikli testereyle protestocuları kovaladı

    Amerika'da protestolarına devam eden bir grup göstericinin, Trump yanlısı bir kişi tarafından elektrikli testereyle kovalandığı o anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2020 - 15:03
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    Teksas'ta, elektrikli testereyle protestocuları kovaladı

    ABD'de, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sokağa dökülen halk, protestolara devam ediyor.

    Eylemler gün geçtikçe şiddetini artırırken, göstericilere uygulanan müdahaleler de şiddetini sürdürüyor.

    ELEKTRİKLİ TESTEREYLE KOVALADI

    Ülkede protestolara devam eden halk güvenlik güçleri tarafından engellenmeye çalışılırken, Teksas eyaletinde ise bir kişi, sokağa çıkan göstericileri elektrikli testere ile kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.

    Teksas'ta bir kişi, elektrikli testereyle protestocuları kovaladı

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