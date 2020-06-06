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Teksas'ta, elektrikli testereyle protestocuları kovaladı

Teksas'ta, elektrikli testereyle protestocuları kovaladı

Amerika'da protestolarına devam eden bir grup göstericinin, Trump yanlısı bir kişi tarafından elektrikli testereyle kovalandığı o anlar kameraya yansıdı.