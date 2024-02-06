Teksas'ta kaçak geçişlere karşı duvar inşa ediliyor Vali Abbott, sınır güvenliğine yönelik sergiledikleri çabalardan geri adım atmayacaklarını söyledi.

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AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ile Teksas Valisi Greg Abbott arasında sınır anlaşmazlığı yaşanıyor.

Gerilim tırmanırken, geçtiğimiz günlerde aralarında Abbott'un da bulunduğu 14 eyalet valisi ortak açıklama yaptı.

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Vali Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

"Teksas tarih yazdı"

Abbott, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle, düzensiz göçmenleri durdurmak için duvar inşasını sürdürdüklerini söyledi.

Vali Abbott, "Teksas, kendi sınır duvarımızı inşa eden ilk ve tek eyalet olarak tarih yazdı." dedi.

"Geri adım atmayacağız"

İnşa faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Abbott, "Sınır güvenliğine yönelik çabalarımızdan geri adım atmayacağız." diye ekledi.

Biden hükümeti ile Teksas Valisi Abbott arasındaki anlaşmazlık

Teksas Valisi Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Teksas Valisi Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Ortak bildiri: Teksas'ın yanındayız

Teksas ulusal muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Teksas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.