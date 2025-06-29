Teksas'ta kadınların sokak kavgası kamerada

Teksas'ta ilginç bir sokak kavgası yaşandı...

Kavga, kadınlar arasında meydana geldi.

Aralarındaki sorunun ne olduğu anlaşılmazken, kadınların birbirilerini feci şekilde dövdükleri görüldü.

KAVGA DAKİKALARCA SÜRDÜ

Kadınların sokak ortasında birbirlerini dövdükleri kavga, dakikalarca sürdü.

Birbirlerine tek ve tokatla saldıran kadınları kayda alan kişinin erkek olduğu ve kavga sırasında da uzun süre güldüğü görüldü.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ...

Dakikalarca kavga eden ve feci şekilde birbirlerini döven kadınlar, hiçbir şey yokmuş gibi kavgadan sonra olay yerinden ayrıldı.