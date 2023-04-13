Teksas'ta mandıra yangını: 18 bin inek telef oldu Patlama sonucu oluşan yoğun duman gökyüzünü kapladı. Binlerce ineğin telef olduğu yangın için "Tam bir trajedi" denildi.

AA

ABD'nin Teksas eyaletindeki mandırada patlama meydana geldi.

Dimmitt kentindeki Southfork Dairy Farm isimli mandırada henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlama sonucu yangın çıktı.

Mahsur kalan bir işçi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Patlamanın nedeni henüz tespit edilemedi.

18 bin inek telef oldu

Yangın sonucu 18 bin inek telef olurken sosyal medyada paylaşılan bir videoda, mandıradan gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

"Tam bir trajedi"

Dimmitt Belediye Başkanı Roger Malone, ineklerin telef olmasına ilişkin, "Daha önce burada böyle bir olayın yaşandığını hiç sanmıyorum, tam bir trajedi." değerlendirmesini yaptı.

ABD'de yaşanan en büyük inek ölümü

ABD'de hayvan haklarını savunan Animal Welfare Institute (AWI), Southfork Dairy Farm'da yaşanan olayda, ülkedeki en büyük inek ölümlerinin kayıtlara geçtiğini belirtti.

AWI, en son 2020'de New York'taki bir mandırada çıkan yangında yaklaşık 400 ineğin telef olduğunu kaydetti.