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    Tel Abyad'da terör zulmünden kurtulan minikler ilk defa sinema izleme heyecanı yaşadı

    Yıllarca süren iç savaş ve sonrasında PKK/YPG terör örgütünün zulmü nedeniyle hayatlarında hiç sinemaya gidemeyen Suriyeli çocuklar, ilk defa sinema izleme heyecanı yaşadı.
    • İHA
    • 01.10.2020 - 19:37
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 19:37
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    Tel Abyad'da terör zulmünden kurtulan minikler ilk defa sinema izleme heyecanı yaşadı

    PKK/YPG terör örgütünden bölgedeki varlığının arındırıldıktan sonra sosyal yaşama dönüş için çok sayıda faaliyetin yürütüldüğü Suriye’nin Tel Abyad kentindeki Selahaddin El Sabbağ İlkokulunda okuyan öğrencilere sinema keyfi yaşattı.

    Okulun bir sınıfına kurulan sinema perdesine yansıtılan Türk yapımı çizgi filmleri büyük bir zevkle izleyen çocuklara, Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak ile Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Hakan Kutluhan da eşlik etti.

    TERÖRDEN ARINDIRILAN TEL ABYAD'DA ÇOCUKLAR, SİNEMAYLA TANIŞTI

    Kültür ve Turizm Bakanlığının uyguladığı gezer sinema faaliyetiyle, Telabyad’da savaşın izlerini silmek üzere sosyal faaliyet olarak derslerin yanında sinema etkinliği düzenlediklerini ifade eden Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, Barış Pınarı bölgesindeki tüm okullarda bu faaliyetin gerçekleştirileceğini söyledi.

    Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı sinema gösteriminin ardından çocuklara oyuncak dağıtımının ardından program sona erdi.

    Tel Abyadlı çocuklar ilk defa sinema izledi VİDEO

    Tel Abyad da terör zulmünden kurtulan minikler ilk defa sinema izleme heyecanı yaşadı #1

    Tel Abyad da terör zulmünden kurtulan minikler ilk defa sinema izleme heyecanı yaşadı #2

    Tel Abyad da terör zulmünden kurtulan minikler ilk defa sinema izleme heyecanı yaşadı #3

    Tel Abyad da terör zulmünden kurtulan minikler ilk defa sinema izleme heyecanı yaşadı #4

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