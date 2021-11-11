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- Tel Rıfat'ta Türkiye karşıtı eylem düzenlendi
Tel Rıfat'ta Türkiye karşıtı eylem düzenlendi
Bölgedeki Esad rejimi yanlıları, barışın teminatı Türk askerinin varlığından rahatsız oldu.
- Haber Merkezi
- 11.11.2021 - 12:32
- Güncelleme : 11.11.2021 - 13:55
Türkiye, terör örgütlerinin hakimiyet kurmaya çalıştığı Suriye'nin kuzeyini peş peşe düzenlediği harekatlarla terörden arındırdı.
Türk askeri, halk üzerinde baskı oluşturmaya çalışan teröristlere geçit vermezken, bölge huzura kavuştu.
TEL RIFAT'TA TÜRKİYE KARŞITI GÖSTERİ
Bölgenin normalleşme sürecinde hazırlanan evler kadar kurulan kütüphanelerle öğrencilere destek olunması hedefleniyor.
Ancak Tel Rıfat'ta yaşayan halkın bir bölümü, Türkiye karşıtı gösteri düzenledi.
"TÜRK ASKERİNİ İSTEMİYORUZ"
Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, göstericiler, "Türk askeri varlığını ülkelerinde istemediklerini" dile getirdi.
Ellerinde, Suriye'yi büyük yıkıma uğratan Esad'ın fotoğraflarını taşıyan grup, operasyon bölgelerinde huzurun kısa sürede Türkiye tarafından sağlandığı gerçeğini görmezden geldi.