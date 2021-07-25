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- Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler, Afrin’deki sivilleri hedef aldı
Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler, Afrin’deki sivilleri hedef aldı
- AA
- 25.07.2021 - 14:19
- Güncelleme : 25.07.2021 - 14:48
Suriye'de, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdüren YPG/PKK’lı teröristler sivilleri hedef alan saldırılarına devam ediyor.
Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin kent merkezindeki Marate Kavşağı ve Siyasiyye Sokağı'na teröristlerce 7 roket saldırısı gerçekleştirildi.
Roketler sivillerin evlerine isabet etti.
HASAR MEYDANA GELDİ
İlk belirlemelere göre saldırılarda 7 kişi yaralandı.
Evlerin yıkılması ile çevrede maddi hasar meydana geldi.
TERÖRDEN ARINDIRILMIŞTI
Türkiye, Suriye Milli Ordusunun desteğiyle, 20 Ocak 2018'de Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenlemiş, 18 Mart'ta da Afrin'i terörden arındırmıştı.
Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler, Afrin’deki sivilleri hedef aldı VİDEO