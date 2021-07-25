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    Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler, Afrin’deki sivilleri hedef aldı

    YPG/PKK’lı teröristler, Tel Rıfat’tan Afrin’e roket saldırısı düzenledi. Saldırıda 7 sivil yaralandı.
    • AA
    • 25.07.2021 - 14:19
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 14:48
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    Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler, Afrin’deki sivilleri hedef aldı

    Suriye'de, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdüren YPG/PKK’lı teröristler sivilleri hedef alan saldırılarına devam ediyor.

    Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin kent merkezindeki Marate Kavşağı ve Siyasiyye Sokağı'na teröristlerce 7 roket saldırısı gerçekleştirildi.

    Roketler sivillerin evlerine isabet etti.

    HASAR MEYDANA GELDİ

    İlk belirlemelere göre saldırılarda 7 kişi yaralandı.

    Evlerin yıkılması ile çevrede maddi hasar meydana geldi.

    Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler, Afrin’deki sivilleri hedef aldı #1

    TERÖRDEN ARINDIRILMIŞTI

    Türkiye, Suriye Milli Ordusunun desteğiyle, 20 Ocak 2018'de Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenlemiş, 18 Mart'ta da Afrin'i terörden arındırmıştı.

    Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler, Afrin’deki sivilleri hedef aldı VİDEO

    Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler, Afrin’deki sivilleri hedef aldı #2

    Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler, Afrin’deki sivilleri hedef aldı #3

    Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler, Afrin’deki sivilleri hedef aldı #4

    Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler, Afrin’deki sivilleri hedef aldı #5

    Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler, Afrin’deki sivilleri hedef aldı #6

    Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler, Afrin’deki sivilleri hedef aldı #7

    Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler, Afrin’deki sivilleri hedef aldı #8

    Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler, Afrin’deki sivilleri hedef aldı #9

    Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler, Afrin’deki sivilleri hedef aldı #10

    Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler, Afrin’deki sivilleri hedef aldı #11

    Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler, Afrin’deki sivilleri hedef aldı #12

    Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler, Afrin’deki sivilleri hedef aldı #13

    Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler, Afrin’deki sivilleri hedef aldı #14

    Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler, Afrin’deki sivilleri hedef aldı #15

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