Güney Koreli endüstriyel tasarımcı, yolda yürürken bile gözlerini ekrandan ayıramayanlar için üçüncü bir göz geliştirdi. İcat, kazalardan korunmayı amaçlıyor.

28 yaşındaki Güney Koreli endüstriyel tasarımcı Paeng Min-wook, cep telefonu kullanıcılarının hareket halindeyken yaralanmadan telefonlarına bakabilmeleri için alınlarına takabilecekleri “Üçüncü Göz” adını verdiği robotik bir göz küresi geliştirdi.

Paeng’in geliştirdiği cihazda, kullanıcının akıllı telefonuna bakmak için başını eğdiği algılandığında yarı saydam göz kapağı açılıyor.

“BU, GELECEKTEKİ ÜÇ GÖZLÜ İNSANLIĞIN GÖRÜNÜŞÜ”

Kullanıcı, bir engele denk gelmeden bir ile iki metre önce bip sesi ile uyarılıyor.

Royal College of Art ve Imperial College’da yüksek lisans yapan Paeng, “Bu, gelecekteki üç gözlü insanlığın görünüşü. Gözlerimizi akıllı telefonlardan alamayacağımız için gelecekte ekstra bir göze daha ihtiyaç duyacağız.” dedi.

Telefon bağımlıları için üçüncü göz VİDEO

İCADINI TİCARİLEŞTİRMEYECEK

Paeng’in icadı, kullanıcının boynunun eğik açısını ölçmek için bir jiroskop sensörü ve robotik göz ile herhangi bir engel arasındaki mesafeyi hesaplamak için ultrasonik sensör kullanıyor.

Üçüncü Göz için bir kamera modülü ve cep telefonu uygulaması geliştirmeyi planlayan Paeng, icadını ticarileştirmek istemiyor.

“PEK ÇOK GENÇ CEP TELEFONU KULLANIRKEN KAZA YAPABİLİYOR”

Endüstriyel tasarımcının cihazı tanıtırken sokaklarda yürümesi, Güney Kore’nin başkenti Seul sakinlerinin de ilgisini çekti.

Lee Ok-jo, “Alnında bir gözü daha olan bir uzaylı gibi göründüğünü düşündüm. Bugünlerde pek çok genç cep telefonu kullanırken kaza yapabiliyor. Bu, onlar için iyi olur.” dedi.