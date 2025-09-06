Tembellik ödüllendiriyor! Sadece yatarak 2 bin Euro kazanıyorlar

Karadağ’da alışılmışın dışında, eğlenceli ve bir o kadar da ilginç bir gelenek yıllardır sürdürülüyor. Niksic kenti yakınlarındaki Brezna Etno köyünde düzenlenen “tembellik yarışması”, hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çeken en sıra dışı etkinliklerden biri haline geldi.

Bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen yarışmada katılımcılar, kelimenin tam anlamıyla “en uzun süre yatabilmek” için kıyasıya mücadele edecek.

Karadağ’ın mizahi kültürünü yansıtan bu etkinlik, her yıl artan ilgiyle birlikte uluslararası medyanın da radarına giriyor. Katılımcıların saatlerce, hatta günlerce yatakta kalmaya çalıştığı bu yarışma, tembellik kavramını eğlenceli bir festival havasına dönüştürüyor.

2 BİN EURO ÖDÜL VERİLİYOR

Mizahın ve eğlencenin iç içe geçtiği yarışmada kazanan kişi hem 2 bin euro ödül sahibini bulacak hem de ülkenin “en tembel vatandaşı” resmen seçilecek.

Bu yılki tembellik yarışması, geçmişin şampiyonlarını da yeniden sahneye çıkarıyor. 2021’de tam 117 saat boyunca hiç yerinden kalkmadan rekor kıran Dubravka Aleksic ile 52 saatlik performansıyla adını duyuran Milka Doderovic, bu kez unvanlarını korumak için yeniden yarışmaya katılıyor.

Etkinliğin kuralları oldukça net: Katılımcılar uyuyabilir, yemek yiyebilir, su içebilir, kitap okuyabilir veya telefonlarıyla vakit geçirebilir. Ancak ayağa kalkmak kesinlikle yasak. Yarışmacılara yalnızca her 8 saatte bir, kişisel ihtiyaçlarını gidermeleri için kısa süreli izin tanınıyor. Bu nedenle yarışmanın en büyük sırrı, sabır ve dayanıklılıkla saatlerce yatmaya devam edebilmek.