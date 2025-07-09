Abdullah Öcalan'ın videolu mesajı dünya basınında geniş yankı buldu

Terörsüz Türkiye sürecine giden yolda terör örgütü PKK'nın bu hafta silah bırakması bekleniyor.

'Silah bırakma töreni' öncesi, örgütün lideri Abdullah Öcalan'ın yeni mesajı yayınlandı.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Öcalan, İmralı Cezaevi'nden gönderdiği ve 7 dakikalık bir videoya kaydedildiği belirtilen mesajında, örgüte silah bırakma çağrısı yaptı.

Öcalan’ın mesajının yanı sıra, cezaevinde birlikte kaldığı diğer hükümlülerle birlikte çekilmiş yeni bir fotoğrafı da paylaşıldı.

DÜNYA GÜNDEMİNDE

Paylaşılan video sadece Türkiye değil dünya kamuoyunda da geniş yankı buldu.

Dünyada birçok basın kuruluşu yayınlanan videolu mesaja yer verdi.

"SİLAHLI MÜCADELENİN SONA ERDİĞİNİ İLAN ETTİ"

Reuters haber ajansı, "Hapisteki PKK elebaşı Öcalan, Türkiye'ye karşı silahlı mücadelenin sona erdiğini ilan etti" başlığıyla verdiği haberinde terör örgütü elebaşısının görüntülü mesajda Türkiye'ye karşı silahlı mücadelenin sona erdiğini ilan ettiğini ve tam anlamıyla demokratik siyasete geçiş çağrısında bulunduğunu yazdı.

Haziran ayında kaydedilen kayıtta Öcalan'ın TBMM'ye bir komisyon kurarak silahsızlanmayı denetleme ve daha geniş bir barış sürecini yönetme çağrısı yaptığı da kaydedildi. PKK elebaşı Öcalan'ın mesajının MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak'ta Bağdat ve Erbil'de gerçekleştirdiği üst düzey görüşmelerin bir gün sonrasında geldiğine işaret edildi.

ŞUBAT AYINDAKİ İLK AÇIKLAMA HATIRLATILDI

Reuters'in haberinde ABD ve Avrupa Birliği tarafından da terör örgütü olarak tanınan PKK'nın Öcalan'ın şubat ayında yaptığı ilk yazılı açıklamanın ardından kendini feshetme kararı aldığı hatırlatıldı.

Haberde ayrıca terör örgütü PKK'nın faaliyetleri nedeniyle 40 bin kişiden fazla insanın hayatını kaybettiği ve bu durumun Türkiye'ye ağır bir ekonomik yük getirdiği ve ülkede derin toplumsal ve siyasi bölünmeleri körüklediği aktarıldı.

"BARIŞ TÖRENİ ÖNCESİNDE SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI"

Associated Press Ajansı ise haberi terör örgütü PKK elebaşısının örgüt mensuplarını, sembolik açıdan önemli olacak bir "barış töreni" öncesinde silah bırakmaya çağırdığına ilişkin ifadelerle duyurdu.

AP, PKK elebaşı Öcalan'ın 7 dakikalık görüntülü mesajda barış inisiyatifinin fiili adımlar gerektiren bir safhaya ulaştığını duyurduğunu yazdı.

"KRİTİK BİR ADIM"

Haberde, 1999 yılından bu yana İstanbul yakınlarındaki İmralı adasında hapishanede olan Öcalan'ın çağrısının "1980'lerden bu yana on binlerce insanın hayatına mal olan onlarca yıllık çatışmayı bitirmeye yönelik kritik bir adım" olduğu ifade edildi.

"SİLAH BIRAKMA SÜRECİ AYLAR SÜREBİLİR"

Fransız AFP ise, ilgili haberinde terör örgütü PKK'nın süratli bir şekilde silah bırakacağına ilişkin açıklamaları öne çıkardı.

Terör örgütü PKK'nın Cuma günü Kuzey Irak'ta elindeki silahların ilk partisinin imha edileceği bir etkinlik düzenleyeceğinin belirtildiği haberde silahsızlanma sürecinin büyük ihtimalle aylar alacağı ifade edildi.

ÖCALAN'IN TBMM'YE ÇAĞRISINA VURGU YAPILDI

Konuya ilişkin haberlerde İtalyan ANSA Ajansı, PKK elebaşı Öcalan'ın terörist grubun "süratle" silah bırakacağı yönündeki ifadelerini öne çıkardı.

Çin CGTN televizyonu ise Öcalan'ın TBMM'ye silahsızlanma ve barış sürecini denetleme çağrısına dikkat çekti.