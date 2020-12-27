Euro
9.242
-0.01%
Dolar
7.5863
0.32%
Altın
458.65
0.28%
Borsa
1.426
0%
Bitcoin
207.981
10.62%
EXEN Coin
10.61
-1.39%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    Terör örgütü PKK, Suriye'de Esad rejimine petrol satıyor

    Amerikalı eski temsilci Jeffrey, petrolün satışının arabulucularla gerçekleştiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2020 - 14:46
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 14:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Terör örgütü PKK, Suriye'de Esad rejimine petrol satıyor

    Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın paravan kuruluşu SDG, petrol kuyularını işgal etmeyi sürdürüyor.

    ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Esad rejimi ile teröristler arasındaki petrol ticaretine ilişkin açıklama yaptı.

    JEFFREY'DEN PETROL AÇIKLAMASI

    Jeffrey, terör örgütü SDG'nin ele geçirdiği petrol kuyularından günlük 100 bin varil petrol çıkarıldığını söyledi.

    "Çıkarılan petrolün bir kısmı 'Rojava' içerisinde kullanılıyor" diyen Jeffrey, şu şekilde konuştu:

    Terör örgütü PKK, Suriye de Esad rejimine petrol satıyor #1

    PKK ESAD'A PETROL SATIYOR

    "Petrolün bir kısmı bazı yerel aktörlere değerinin de altında satılıyor. Bir kısmı ise bazı ara bulucular sayesinde Suriye hükümetine satılıyor.

    Daha önce de DEAŞ aynı yöntemlerle Suriye hükümetine petrol satıyordu. Petrol satışından elde edilen gelir yıllık birkaç yüz milyon doları buluyor ve bu gelir SDG ile 'Rojava Özerk Yönetimi' organları arasında dağıtılıyor."

    Terör örgütü PKK, Suriye de Esad rejimine petrol satıyor #2

    ÇIKARILAN PETROL MİKTARLARI

    2019 yılına ait verilere göre, terör örgütü DEAŞ Suriye'de 39 milyon varilden fazla petrol çıkardı.

    SDG'li teröristlerin 62 milyonun üzerinde; Esad rejiminin ise yaklaşık 38 milyon varil petrol çıkardığı kaydedildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir