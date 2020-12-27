Terör örgütü PKK, Suriye'de Esad rejimine petrol satıyor

Amerikalı eski temsilci Jeffrey, petrolün satışının arabulucularla gerçekleştiğini söyledi.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın paravan kuruluşu SDG, petrol kuyularını işgal etmeyi sürdürüyor.

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Esad rejimi ile teröristler arasındaki petrol ticaretine ilişkin açıklama yaptı.

JEFFREY'DEN PETROL AÇIKLAMASI

Jeffrey, terör örgütü SDG'nin ele geçirdiği petrol kuyularından günlük 100 bin varil petrol çıkarıldığını söyledi.

"Çıkarılan petrolün bir kısmı 'Rojava' içerisinde kullanılıyor" diyen Jeffrey, şu şekilde konuştu:

PKK ESAD'A PETROL SATIYOR

"Petrolün bir kısmı bazı yerel aktörlere değerinin de altında satılıyor. Bir kısmı ise bazı ara bulucular sayesinde Suriye hükümetine satılıyor.

Daha önce de DEAŞ aynı yöntemlerle Suriye hükümetine petrol satıyordu. Petrol satışından elde edilen gelir yıllık birkaç yüz milyon doları buluyor ve bu gelir SDG ile 'Rojava Özerk Yönetimi' organları arasında dağıtılıyor."





ÇIKARILAN PETROL MİKTARLARI

2019 yılına ait verilere göre, terör örgütü DEAŞ Suriye'de 39 milyon varilden fazla petrol çıkardı.

SDG'li teröristlerin 62 milyonun üzerinde; Esad rejiminin ise yaklaşık 38 milyon varil petrol çıkardığı kaydedildi.