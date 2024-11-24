Terör örgütü PKK/YPG'den Suriye'ye roket saldırısı: 1 ölü, 14 yaralı

AA

Terör örgütü PKK/YPG, kanlı saldırılarını sürdürüyor.

Suriye'nin birçok noktasını esir alan teröristler, saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

İlçenin batısındaki Able köyünün karşısında konuşlu PKK/YPG'li teröristler, Bab ilçe merkezini çoklu roketlerle hedef aldı.

1 ÖLÜ, 14 YARALI

Terör örgütünün, ilçe merkezindeki Zemzem Mahallesi'nde bulunan Hayrat Camisi ve sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre bir sivil öldü, 14 sivil yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralılar, ilçedeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.

Bab ilçe merkezi, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı'yla Şubat 2017'de terörden temizlenmişti.