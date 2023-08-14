Texas Valisi Abbott'tan insanlık dışı uygulama: ABD-Meksika sınırına testereli şamandıra ABD'nin Texas Valisi Greg Abbott tarafından, düzensiz göçmenlere önlem olarak, ABD-Meksika sınırına testereli şamandıralar yerleştirildiği ortaya çıktı. Şamandıraların yakınında 2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

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İHA

ABD'nin Texas eyaleti yönetimi tarafından geçtiğimiz ay Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerine yüzen bariyer kurulmasına karar verilmişti.

Yüzen bariyerlerde testereli şamandıra kullanıldı

O bariyerlerde testereli şamandıraların kullanıldığı olduğu ortaya çıktı.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Sylvia Garcia, testereli şamandıraların görüntülerini yayınlayarak, Texas Valisi Greg Abbott'tan bu zalimce ve insanlık dışı uygulamanın hemen sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Vali Abbott, geçtiğimiz haziran ayında yapılan duyuruyla gündeme gelen ve temmuz ayında inşasına başlanılan yüzen bariyer projesinin düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçişini engellemek amacıyla hayata geçirildiğini savunurken, ABD Başkanı Joe Biden hükümetini bu konuda yetersiz kalmakla suçluyor.

İki göçmenin cansız bedeni bulundu

Meksikalı yetkililer yaptığı açıklamada, 3 ve 4 Ağustos tarihlerinde Rio Grande Nehri üzerindeki şamandıraların yakınında 2 göçmenin cansız bedenlerinin bulunduğunu belirtti.

Hayatını kaybeden göçmenlerden birinin 20 yaşında Honduras asıllı olduğu ifade edilerek, diğer göçmenin kimliği ise henüz belirlenemedi.

Meksika’dan ABD’ye nota

Yüzen bariyer projesi nedeniyle Meksika, ABD hükümetine 2 diplomatik nota gönderirken, Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena da geçtiğimiz günlerde ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede şamandıraların kaldırılmasını talep etmişti.

ABD hükümeti bariyerler için dava açtı

Tartışmalı bariyer projesine ABD hükümeti de insani ve çevresel sorunlara neden olabileceği için karşı çıkarak, ABD Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz temmuz ayında bariyerlerin kaldırılması için Texas yerel yönetimine karşı dava açmıştı.