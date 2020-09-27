Texas'da içme suyunda beyin yiyen amip çıktı

ABD'nin Texas eyaletinde yetkililer, 8 kentin içme suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Texas eyaletine bağlı 8 şehrin içme suyuna beyin yiyen bir amip karıştı.

8 şehrin sakinlerinden çeşme suyunu kullanmamalarını isteyen yetkililer, tehlikenin büyük olduğu ve kirli içme suyunun ölüme neden olacağı açıklandı.

Teksas Çevre Kalitesi Komisyonu, Cuma akşamı su kaynağında bulunan beyin yiyen bir amip olan "Naegleria fowleri" nedeniyle müşterileri su kullanmamaları konusunda uyardı.

YETKİLİLER ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Yapılan açıklamada, "Valilik Bürosu yönetimindeki Teksas Çevre Kalitesi Komisyonu, sorunu olabildiğince çabuk çözmek için Brazosport Su İdaresi ile birlikte çalışıyor." ifadesi yer alıyor.

Su kullanmayın uyarısı, Lake Jackson, Freeport, Angleton, Brazoria, Richwood, Oyster Creek, Clute ve Rosenberg şehirleri için yapıldı.

Lake Jackson'ın su kaynağındaki klor seviyesi test edildi ve sistemi temizlemenin yaklaşık üç gün süreceğini belirlendi.

Vatandaşlar açıklamanın ardından marketlere akın etti ve su stoğu yapmaya başladı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, beyin yiyen amip genellikle toprakta, ılık göllerde, nehirlerde ve kaplıcalarda bulunur.