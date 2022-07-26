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    Teksas'ta restoran müdürü müşterilere kaynar su attı

    3 kez yanlış gelen siparişlerini düzetmek isterken çalışanlarla tartışmaya giren 2 müşterinin yüzüne kaynar su döküldü. Ciddi hasar alan 2 yaralı, restorana 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
    • 26.07.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 16:28
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    Teksas'ta restoran müdürü müşterilere kaynar su attı

    ABD'nin Teksas eyaletinde siparişi yanlış gelen müşteriler vahşetle karşılaştı.

    Dallas kentinde bulunan ünlü fast food dükkanına giden Brittany Davis ve 16 yaşındaki yeğeni, üç kez siparişlerinin yanlış gelmesi üzerine durumu düzeltmeye çalışırken personelle aralarında tartışma başladı.

    Kaynar suyu kadınların yüzüne attı

    Yaklaşık 10 dakika boyunca tartışmaya karışmayan restoran müdürü, mutfaktan aldığı bir kova kaynar suyu müşterilerin yüzüne döktü.

    O anlar restoranın güvenlik kamerasına yansırken, can havliyle kaçışan Davis ile yeğeni, yüzünden ve göğsünden ağır yaralandı.

    Texas'ta restoran müdürü müşterilere kaynar su attı VİDEO

    Kaynar suya bağlı beyin hasarı

    Hastaneye kaldırıldıktan sonra nöbet geçiren Davis'in ciddi beyin hasarı yaşadığı öğrenildi.

    Müşteriler 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı

    17 Haziran'da yaşanan olayın ardından kalıcı cilt hasarı ve psikolojik travma yaşadıklarını belirten Davis ve yeğeni, restorandan şikayetçi oldu.

    Açılan davada söz konusu saldırının dış görünümde ömür boyu değişikliğe neden olması üzerine restorandan 1 milyon dolar tazminat talep edildi.

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