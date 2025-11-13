The Economist 2026 kapağı yayınlandı! İşte gizli anlamları...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

The Economist dergisi, her yılın sonunda kehanet diye nitelendirilebilecek kapak resmi yayınlıyor.

Kapaktaki gizli mesajlar, birçok uzman ve komplo teorisyeni tarafından inceleniyor.

Son olarak derginin 2026 kapağı gündeme geldi.

THE ECONOMİST 2026 YORUMLARI

Kapağın merkezinde dev bir “250” var. Bu, ABD’nin 250. kuruluş yılını simgeliyor.

Amerika'nın geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında son derece farklı açıklamalar duymaya hazır olun.

The Economist'e göre; Kapağın alt kısmında dev şırıngalar, haplar, iğneler ve beyin simgeleri yer alıyor. Özellikle zayıflama haplarına ilişkin yeni bir süreç başlayacağı ima ediliyor.

Alt kısımdaki dolar işareti ve yürüyen insanlar, para sisteminin yeniden tasarımını anlatıyor.

Robot figürleri ve mekanik ellerin hâkim olduğu bu görsel, 2026’da yapay zekaya da dikkat çekiyor.