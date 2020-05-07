The Economist’in kapağı: Her şey kontrol altında

The Economist’in kapağı: Her şey kontrol altında

Dünya genelinde koronavirüsle mücadelede alınan tedbirleri işaret eden Londra merkezli dergi, gizliliğin bir kenara itilmek üzere olduğuna dikkat çekti.

Dünya, koronavirüs salgınından çıkış yolu arıyor.

Ülkeler ardı ardına kurtarma paketlerini devreye sokarken, sıkı tedbirler artırılıyor.

Salgının yaşandığı bir dönemde Londra merkezli The Economist dergisi, mart-nisan sayısında çarpıcı bir başlığa yer verdi: Her şey kontrol altında.

Alt başlıkta "Büyük yönetim, özgürlük ve virüs" ifadeleri kullanılırken, derginin kapağında ise köpeğiyle yürüyüşe çıkan maskeli bir adamın, başkasının kontrolü altında olduğu ima ediliyor.

"BATI DEMOKRASİLERİ DÖNÜŞTÜ"

Koronavirüs salgınının getirdiği büyük değişime işaret eden dergi, "Sadece birkaç hafta içinde bir virüs, Batı demokrasilerini dönüştürdü. Devletler, işletmeleri kapattı ve insanları kapalı mekanlara mühürledi.

"GİZLİLİK BİR KENARA BIRAKILMAK ÜZERE"

Ekonomiyi ayakta tutacak trilyonlarca dolar vaat ettiler. Güney Kore ve Singapur bir rehber ise, tıbbi ve elektronik gizlilik bir kenara bırakılmak üzere." ifadelerine yer verdi.

TABULAR YIKILIYOR

Tabuların birbiri ardına yıkıldığını belirten The Economist, ABD Kongresi'nin 2007-2009 yıllarında vaat edilenin iki katı olan yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir paketi geçmeye hazırlandığını, İngiltere, Fransa ve diğer ülkelerin kredi avansları GSYİH'nın yüzde 15'i değerinde olduğunu ve merkez bankalarının para bastığını aktardı.

EKONOMİYİ VE BİREYLERİN GÖZETİMİNİ ETKİLİYOR

Derginin yazısında, krizlerden sonra devletlerin aldığı sıkı tedbirlere işaret edilirken, bunlardan bütünüyle vazgeçilmediği ve bu durumun sadece ekonomi için değil, aynı zamanda bireylerin gözetimi için de etkileri olduğu kaydedildi.

Virüsü durdurmak için işletmelerin kapatılması ve izolasyonun gerekli olduğu ve ortaya çıkan ekonomik çöküşük dengelenmesine yalnızca bu önlemlerin yardımcı olabileceği görüşü paylaşıldı.

VERİLERİN, İNSANLARI İZLEMEK İÇİN EŞSİZ GÜCÜ

Koronavirüs nedeniyle devletlerin rolünün hızlı değişmesinin nedenine değinen Londra merkezli yayın kuruluşu, bunu, "koronavirüsün söndürülmesi güç ateş gibi yayılması" şeklinde açıkladı. Ayrıca, pandemi ilerledikçe verilerin insanları izlemek için eşsiz gücünün kullanılmasının da muhtemel olduğu belirtildi.

ÇİN, HONG KONG VE GÜNEY KORE ÖRNEĞİ

Yazıda konuyla ilgili, “Hong Kong, karantina uygulamak için nerede olduğunuzu gösteren telefonlar uygulamalarını kullanıyor. Çin'de kimin dışarıda bulunabileceğini kaydetmek için bir pasaport sistemi var.

Güney Kore, mobil teknolojiyi kullanarak yeni enfeksiyonların temaslarını otomatik olarak izlemenin 24 saat yerine 10 dakika içinde sonuç verdiğini söylüyor." örnekleri paylaşıldı.

İNGİLTERE'NİN DEMİRYOLLARINI KONTROL ALTINA ALMASI

Koronavirüs salgınına karşı yapılan bazı değişikliklerin hiç değiştirilmeyebileceği ihtimaline ilişkin The Economist, Boris Johnson hükümetini işaret ederek, “Britanya demiryollarını devlet kontrolü altına aldı. Geçici olması zannedilen bir adım ancak, hiç vazgeçilmeyebilir.” ifadeleri kullanıldı.

RUSYA'NIN TAHIL İHRACATI, ÇİN'DE ÜRETİLEN İLAÇLAR...

"Daha endişe verici olan ise kötü alışkanlıkların yayılmasıdır." diyen dergi, hükümetlerin bağımsız ekonomi politikasına geri çekilebileceğini, bazılarının ise Çin'de üretilen ilaçların içeriğinin tükenmesinden korktuğunu ifade etti.

Rusya'nın tahıl ihracatı için geçici bir yasak koyduğu, sanayiciler ve politikacıların tedarik zincirlerine olan güveni kaybettiğine de yazıda yer verildi.

NETANYAHU'NUN KRİZ FIRSATÇILIĞI

The Economist, ayrıca koronavirüs salgınını fırsata çevirme peşinde olanlara da değinerek, “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, krizi yolsuzluk davasından kaçma şansı olarak görüyor.” diye yazdı.

MÜDAHALECİ GÖZETLEME, ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM

En endişe verici durumun müdahaleci gözetleme olduğu belirtilirken, veri toplama ve işlemenin hastalığın yönetiminde gerçek bir avantaj sağladığı için yayılması durumuna dikkat çekildi.

"NEREDE BİTECEĞİ BİLİNMİYOR"

ABD’de 11 Eylül saldırılarını hatırlatan dergi, bu saldırının ardından terörle mücadele mevzuatı genişletildiğinden, gözetimin pandemi sonrasında kullanılmaya devam edeceği aktarıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"Kimse bunun nerede biteceğini bilmiyor, özellikle de koronavirüs ile uğraşırken."