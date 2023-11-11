The Guardian: Gazze'deki çocukların gelecek hayalleri var İsrail bombardımanı nedeniyle zorlu günlerden geçen Filistinli çocuklar, "Doktor olmak istiyoruz. Evimizi geri istiyoruz" şeklindeki taleplerini sıraladı.

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ensonhaber.com

İsrail ordusu, gece gündüz demeden Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor.

Gazze'ye saldırılar 36'ıncı gününe girerken, hastaneler ve sivillere ait birçok nokta hedef alındı.

İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin çoğunluğunu çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.

Kuşatma altındaki bölgede yaşayan Filistinli çocuklar, yıkım tablosuna rağmen umutlarını diri tutmayı sürdürüyor.

Görmemeleri gereken korkular yaşıyorlar

İngiltere merkezli The Guardian, çocukların geleceğe dair düşüncelerini aktardı.

Haberde, Gazze'deki savaşın çocuklara zarar verdiği, hiçbir çocuğun, görmemesi gereken korkulara tanıklık ettiği kaydedildi.

"Çocukluklarını yeniden geri vermek istiyoruz"

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yaşayan Muhammed Aborjela, savaştan önce Gazze'deki hayatını anlattığını, ama şimdi evlerini kaybeden ailelere yardım ettiğini söyledi.

"Gazze'deki çocuklara, çocukluklarını yeniden geri vermek istiyoruz." diyen Aborjela, onlara büyüdüklerinde ne olmak istediklerini sordu.

"Doktor olmak istiyoruz"

Filistinli çocuklardan bazıları, "Doktor olmak istiyoruz." derken, bazıları da "Evimizi geri istiyoruz, akrabalarımızı görmek istiyoruz." diye ekledi.

"Savaşa rağmen gelecek hayalleri var"

Gazze'nin yeniden inşa edilmesine yönelik beklentilerini dile getiren çocuklarla ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı: