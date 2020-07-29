The Times, Rumların yalanını sayfalarına taşıdı

İngiliz The Times gazetesi, Rumların Türkiye'ye karşı propaganda amaçlı kullandıkları fotoğraftaki kadının, "Eşi Rumlar tarafından katledilen bir Türk" olduğu gerçeğini yazdı.

İngiliz basınından The Times gazetesi, Rumların, eşi öldürülen Türk kadını, eşini kaybetmiş Rum anne gibi propaganda amaçlı kullandığına işaret etti.

RUMLARIN KARA PROPAGANDASINI ÜNLÜ GAZETE SAYFALARINA TAŞIDI

Fotoğrafın 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na değil, Rumların Türklere yönelik saldırılarının arttığı 1964 yılına ait olduğuna dikkat çeken gazete, fotoğrafta yer alan Nevcihan Oluşum'un eşinin Rumlar tarafından öldürüldüğünü yazdı.

Ayrıca fotoğrafın savaş fotoğrafçısı Don Mccullin tarafından çekildiği de belirtildi.

Fotoğrafçı Mccullin, 1964 yılında Gaziveran köyündeki çarpışmalarda eşi Rumlar tarafından öldürülen Nevcihan Oluşum’un fotoğrafını çekti. İngiliz savaş muhabiri bu kare ile 1964 Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü’nü kazandı.

RUM SANATÇI ÖNCE FOTOĞRAFI PAYLAŞTI, GERÇEK ORTAYA ÇIKINCA YORUMLARI GİZLEDİ

Türklerin yaşadığı katliamları anlatan fotoğraf ünlü Rum sanatçı Sophia Hadjipantelli tarafından da propaganda amaçlı kullanıldı. Hadjipantelli, yaptığı paylaşıma tepki alınca, yorum kısmını kapattı. Gazeteye konuşan Nevcihan Oluşum'un oğlu Kubilay Oluşum da yapılanın ölen annesinin anısına saygısızlık olduğunu söyledi. Kubilay Oluşum, "Bundan gerçekten rahatsızlık duyuyorum" dedi.