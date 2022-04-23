The Times, Türkiye üzerinden algı yapmaya çalıştı

İngiltere merkezli gazetenin, İstanbul'dan geçen Rus denizaltısı fotoğrafına yer vermesi dikkat çekti.

Ankara, Rusya-Ukrayna hattında silahların susması için çağrılarını ve girişimlerini sürdürüyor.

Rus ve Ukraynalı heyetler hem Antalya hem de İstanbul'da bir araya gelerek ateşkes sağlanması için müzakerelerde bulundu.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz" şeklindeki açıklaması, Türkiye'nin tarafsız konumunu ilk günden itibaren ortaya koydu.

Türkiye'yi savaşın tarafı gibi gösterme çabaları

Ancak İngiltere basınından The Times gazetesi, Türkiye'yi savaşta taraf gibi göstermeye çalıştı.

"Rus denizaltıları Karadeniz'den Ukrayna'ya seyir füzesi fırlattı" başlıklı haberin fotoğrafında İstanbul'dan geçen Kilo sınıfı denizaltı görseline yer verildi.

"Denizaltıları Ukrayna'daki hedefleri vurmak için kullandılar"

Füzenin Türkiye sınırları içinden fırlatıldığına dair izlenim oluşturulmaya çalışıldığı görüldü.

Söz konusu haberde, "Rusya'nın, Karadeniz'deki denizaltılarını seyir füzeleriyle Ukrayna'daki hedeflerini vurmak için kullandığına inanılıyor. Savaş gemileri, Moskva'nın batmasından bu yana daha temkinli bir yaklaşım sergilemek zorunda." denildi.



