The Times: Türkiye'nin Libya'daki varlığı Avrupa için ürkütücü

İngiliz The Times gazetesi, Libya'da uzun vadeli olarak varlığını sürdürmek isteyen Türkiye'nin, Libya'da önemli bir boşluğu doldurduğunu, bu durumun Avrupa için ürkütücü olduğunu yazdı.

Libya sahil güvenliğinin yıllar boyu Avrupalı devletler tarafından eğitilmelerine karşın, bugün yasadışı göçmen geçişlerinde Türkiye ile işbirliği yaptığının vurgulandığı haberde, 'Türkiye'nin bir zamanlar AB tarafından oynanan rolü devraldığı' vurgulandı.

"TÜRKLER, LİBYA SAHİL GÜVENLİĞİ VE ÇEŞİTLİ ASKERİ BİRLİKLERİ EĞİTİYOR"

İngiliz The Times gazetesi haberinde, "Türkler, Ankara'nın Libya'da uzun vadeli olarak varlığını sürdürme planlaması çerçevesinde Libya sahil güvenliği ve çeşitli askeri birlikleri eğitiyor" ifadeleri yer aldı.

"TÜRKLER, LİBYA'DA ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURDU"

Haberde, Roma'daki Uluslararası Çalışma Merkezi direktörü Gabriele Iacovino'nun görüşlerine de yer verildi. Iacovino'ya göre, “Türkler,Libya'da önemli bir boşluğu doldurdu.”

"LİBYALI, NEREYEDEYSE ÖMÜR BOYU HAYRAN OLUYOR, AVRUPA İÇİN ÜRKÜTÜCÜ"



Türkiye'nin Libya'da kalpleri ve akılları kazandığını söyleyen İsviçre merkezli Global Initiative analisti Jalel Harchaoui ise "Ankara'nın yetiştirdiği bir Libyalı, Türkiye'nin neredeyse ömür boyu hayranı oluyor" dedi. Harchaoui'ye göre bu durum, "Avrupa için politik anlamda epey ürkütücü."