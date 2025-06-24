THY duyurdu: Irak uçuşları yeniden başlıyor

ABD'nin İran'a saldırısı sonrası Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, İran yeni bir hamlede bulunarak, ABD'ye misilleme yaptı.

Dün akşam yaşanan gelişmede, İran, Katar'daki ABD üssünü hedef aldı. Saldırı sonrası, Katar Doha'dan patlama sesleri duyuldu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri, sosyal medya platformu X üzerinden yaşanan sıcak gelişmeye ilişkin bilgilendirmede bulunmuş ve THY'nin bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurmuştu.

THY'den yeni açıklama geldi...

IRAK UÇUŞLARI YENİDEN BAŞLIYOR

İran ile İsrail arasında yaşanan çatışma nedeniyle Irak Hava Sahası’nın kapalı olmasından dolayı Irak seferlerini gerçekleştiremeyen Türk Hava Yolları (THY) Çarşamba günü itibariyle Irak uçuşlarına yeniden başlayacak.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Çarşamba günü Irak seferlerine (Erbil ve Bağdat) başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri, sosyal medya platformu X üzerinden yaşanan sıcak gelişmeye ilişkin bilgilendirmede bulunmuştu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: