THY, Ukrayna'dan Dalaman'a direkt uçuş başlatacak

Odessa ve Kiev'den yapılacak direkt uçuşların sırasıyla haftada 2'şer ve 4'er kez gerçekleştirileceği belirtildi.

Ukrayna'dan Türkiye ile turizm iş birliğini güçlendirme çağrısının ardından iki ülke arasında yeni uçuşlar devreye alınıyor.

Türk Hava Yolları (THY), AnadoluJet ile Ukrayna'nın Kiev ve Odessa şehirlerinden Dalaman'a direkt uçuş gerçekleştirecek.

SEFERLER 2 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

THY Herson Müdürü Ahmet Tursun, THY'nin Odessa ile Dalaman arasında doğrudan tarifeli seferlere başlamak için tüm hazırlıkları yaptığını belirtti.

Odessa-Dalaman seferlerine 2 Mayıs'ta başlayacaklarını bildiren Tursun, seferlerin haftada 2 kez olacağını aktardı.

HAFTADA 4 SEFER

THY'den yapılan açıklamada da haftada 4 sefer olmak üzere 29 Nisan'dan itibaren Kiev ile Dalaman arasında uçuşların başlayacağı belirtildi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Türkiye arasında turizm alanında iş birliğini güçlendirmek için hava ve deniz yollarında seçeneklerin artırılması gerektiğini söylemişti.