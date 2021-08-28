THY'nin tahliye uçuşunda Afganistan vatandaşı doğum yaptı

10 bin metrede Afgan annenin doğumunu kabin ekipleri yaptırdı. Anne ve babası, üçüncü çocuklarına Havva adını verdi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Dubai-Birmingham tahliye uçuşunda Afgan bebek dünyaya geldi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, ülkelerinde oluşan güvensiz ortam ve hayat şartlarının zorlaşması nedeniyle Afgan vatandaşları farklı ülkelerde yeni bir gelecek için umut yolculuklarına çıkıyor.

10 BİN METREDE DOĞUM YAPTI

"TK3281" sefer sayılı tahliye uçuşu ile Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine seyahat eden 26 yaşındaki Afganistan vatandaşı Noori, 10 bin metrede doğum yaparak, gökyüzünde yeni bir yaşamı kucağına aldı.

THY kabin ekiplerinin gerçekleştirdiği doğum sonrası bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

TAHLİYE UÇUŞUNDA BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Afganistan'da İngiltere için çalışan Afgan vatandaşlarının tahliyesi için düzenlenen uçuşta başlayan doğum, Türkiye saati ile saat 04.00 civarında Kuveyt hava sahasında tamamlandı.

Hamile yolcunun doğum sancılarının başladığını kabin ekibine bildirmesi üzerine uçakta doktor anonsu yapıldı.

DOĞUMU KABİN EKİPLERİ YAPTIRDI

Doktorun bulunmaması nedeniyle kabin ekibi aldıkları eğitim ile doğumu gerçekleştirdi. Baba Taj Moh Hammat (30) ve anne Soman Noori, üçüncü çocuklarının ismini "Havva" koydu.

Kuveyt'e tedbir amacıyla inen uçak, gerekli kontrollerin ardından bebek ve ailesiyle beraber Birmingham'a hareket etti. Sefer, güvenli şekilde sona erdi.