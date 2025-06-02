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Haber Merkezi

Sırbistanlı genç fenomen Tijana Radonjić, tatil için gittiği Karadağ’da sosyal medya paylaşımı yaparken trajik bir kazaya kurban gitti.

TikTok’ta kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi edinen 19 yaşındaki Radonjić, Budva sahilinde parasailing yaparken video çekmeye çalıştı.

45 METREDEN DÜŞÜP ÖLDÜ

Ancak bu sırada güvenlik kemerini çıkardığı iddia edildi.

Yaklaşık 45 metre yükseklikten denize düşen Radonjić, olay yerinde hayatını kaybetti.

"DAHA ETKİLEYİCİ GÖRÜNMEK İSTEDİ"

Görgü tanıklarının aktardığına göre Radonjić, daha etkileyici görüntüler elde etmek amacıyla güvenlik kemerini çıkardı.

Ancak bu tehlikeli hamlesi ölümüne yol açtı.

Yüksekten denize düşen genç fenomen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

ÖLÜM ANI GÖRÜNTÜLERİ VİRAL OLDU

TikTok’ta kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Tijana Radonjić’in ani ölümü, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kazaya ilişkin görüntülerin yayılmasıyla birlikte “#TijanaRadonjic” etiketi kısa sürede platformun en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Milyonlarca kişi tarafından izlenen videoların altında, kullanıcılar genç yaşta hayatını kaybeden Radonjić için üzüntü ve öfke dolu yorumlarını paylaştı.