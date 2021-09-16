Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı

Dünyada en haber ve politika alanında en çok okunan dergilerinden Time Dergisi, 2021 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı.

Dünyanın en çok satan haber ve politika dergilerinden biri olan Time Dergisi, İkonlar, Titanlar, Sanatçılar, Liderler ve Yenilikçiler başlıkları altında 2021 yılının en etkili isimlerinin yer aldığı bir liste oluşturdu.

LİSTEDE BİR TÜRK İSİM VAR

Listede Rus muhalif Alexei Navalny, oyuncu Scarlett Johansson, Tesla CEO’su Elon Musk ve Taliban lideri Abdul Gani Baradar yer alırken, en etkili 100 kişi arasında Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol da yer alıyor.

İşte listede yer alan bazı isimler...

İKONLAR

- PRENS HARRY VE MEGHAN MARKLE, SUSSEX DÜKÜ İLE DÜŞESİ

- NAOMI OSAKA, TENİS OYUNCUSU

- ALEXEI NAVALNY, RUS SİYASETÇİ

- BRITNEY SPEARS, ŞARKICI

- BILLIE EILISH, ŞARKICI, SÖZ YAZARI