Euro
9.987
0.15%
Dolar
8.4314
0.05%
Altın
486.89
0.17%
Borsa
1.424
0%
Bitcoin
400.690
0.53%
EXEN Coin
24.39
-2.28%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 20 C

    Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı

    Dünyada en haber ve politika alanında en çok okunan dergilerinden Time Dergisi, 2021 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 04:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı

    Dünyanın en çok satan haber ve politika dergilerinden biri olan Time Dergisi, İkonlar, Titanlar, Sanatçılar, Liderler ve Yenilikçiler başlıkları altında 2021 yılının en etkili isimlerinin yer aldığı bir liste oluşturdu.

    LİSTEDE BİR TÜRK İSİM VAR

    Listede Rus muhalif Alexei Navalny, oyuncu Scarlett Johansson, Tesla CEO’su Elon Musk ve Taliban lideri Abdul Gani Baradar yer alırken, en etkili 100 kişi arasında Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol da yer alıyor.

    İşte listede yer alan bazı isimler...

    İKONLAR

    Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı #1

    - PRENS HARRY VE MEGHAN MARKLE, SUSSEX DÜKÜ İLE DÜŞESİ

    Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı #2

    - NAOMI OSAKA, TENİS OYUNCUSU

    Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı #3

    - ALEXEI NAVALNY, RUS SİYASETÇİ

    Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı #4

    - BRITNEY SPEARS, ŞARKICI

    Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı #5

    - BILLIE EILISH, ŞARKICI, SÖZ YAZARI

    Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı #6

    - FATİH BİROL, ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI (IEA) BAŞKANI

    TİTANLAR

    Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı #7

    - TİM COOK, APPLE CEO'SU

    Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı #8

    - TOM BRADY, AMERİKAN FUTBOLU OYUNCUSU

    SANATÇILAR

    Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı #9

    - SCARLETT JOHANSSON, AKTRİS

    Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı #10

    - MARK BRADFORD, RESSAM

    Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı #11

    - OMAR SY, AKTÖR

    LİDERLER

    Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı #12

    - JOE BİDEN, ABD BAŞKANI

    Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı #13

    - Xİ JİNPİNG, ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLET BAŞKANI

    Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı #14

    - KAMALA HARRİS, ABD BAŞKAN YARDIMCISI

    Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı #15

    - MARİO DRAGHİ, İTALYA BAŞBAKANI

    Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı #16

    - DONALD TRUMP, ABD ESKİ BAŞKANI

    Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı #17

    - NARENDRA MODİ, HİNDİSTAN BAŞBAKANI

    Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı #18

    - ABDUL GHANİ BARADAR, TALİBAN LİDERİ

    YENİLİKÇİLER

    Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı #19

    - ELON MUSK, TESLA VE SPACEX CEO'SU

    Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı #20

    - VİTALİK BUTERİN, BİLGİSAYAR PROGRAMCISI -  ETHEREUM’UN KURUCUSU

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir