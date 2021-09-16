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- Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı
Time Dergisi, en etkili 100 ismi açıkladı
- Haber Merkezi
- 16.09.2021 - 04:57
Dünyanın en çok satan haber ve politika dergilerinden biri olan Time Dergisi, İkonlar, Titanlar, Sanatçılar, Liderler ve Yenilikçiler başlıkları altında 2021 yılının en etkili isimlerinin yer aldığı bir liste oluşturdu.
LİSTEDE BİR TÜRK İSİM VAR
Listede Rus muhalif Alexei Navalny, oyuncu Scarlett Johansson, Tesla CEO’su Elon Musk ve Taliban lideri Abdul Gani Baradar yer alırken, en etkili 100 kişi arasında Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol da yer alıyor.
İşte listede yer alan bazı isimler...
İKONLAR
- PRENS HARRY VE MEGHAN MARKLE, SUSSEX DÜKÜ İLE DÜŞESİ
- NAOMI OSAKA, TENİS OYUNCUSU
- ALEXEI NAVALNY, RUS SİYASETÇİ
- FATİH BİROL, ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI (IEA) BAŞKANI
TİTANLAR
- TİM COOK, APPLE CEO'SU
- TOM BRADY, AMERİKAN FUTBOLU OYUNCUSU
SANATÇILAR
- SCARLETT JOHANSSON, AKTRİS
- MARK BRADFORD, RESSAM
- OMAR SY, AKTÖR
LİDERLER
- JOE BİDEN, ABD BAŞKANI
- Xİ JİNPİNG, ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLET BAŞKANI
- KAMALA HARRİS, ABD BAŞKAN YARDIMCISI
- NARENDRA MODİ, HİNDİSTAN BAŞBAKANI
- ABDUL GHANİ BARADAR, TALİBAN LİDERİ
YENİLİKÇİLER
- ELON MUSK, TESLA VE SPACEX CEO'SU