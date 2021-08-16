Time: Dünyaya ne olacağı bize bağlı

Time: Dünyaya ne olacağı bize bağlı

Gezegeni koruyucu tedbirlerin alınması konusunda geç kalınmamasını belirten ABD merkezli dergi, insanlığın derhal harekete geçmesi gerektiğini yazdı.

Dünya genelinde aşırı hava şartlarına bağlı olarak yaşanan orman yangınları ve sel felaketleri, gözleri bir kez daha iklim değişikliğine çevirdi.

Ağaç ve hayvan kayıplarının yanı sıra çeşitli ülkelerde meydana gelen ölümlerin ardından gezegenimizin geleceğine yönelik alınabilecek önlemlere ilişkin tartışmalar, yeniden dünya gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

ABD merkezli haftalık haber dergisi Time, iklim değişikliğini "Dünyaya bundan sonra ne olacağı bize bağlı" başlığıyla okurlarına aktardı. Derginin kapağında, yangında küle dönen ormanlık alan ve araçlara yer verildi.

"MANZARA DAHA DA KÖTÜLEŞMEDEN..."

İklim değişikliğinin anlaşılır hale geldiği belirtilerek, bu durumun etkilerinin gezegenin her bölgesinde şimdiden kendini gösterdiği anımsatıldı. "Manzara, daha da kötüleşmeden hemen harekete geçmeliyiz." çağrısı yapıldı.

"BM'NİN RAPORU UYARI MESAJI NİTELİĞİNDE"

Küresel değişikliklere dair Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin 4 bin sayfalık raporunun "uyarı mesajı" niteliğinde olduğu, insan faaliyetinin yaşamı "çarpışma" noktasına getirdiği kaydedildi.