Time, Mark Zuckerberg'ü kapağına taşıdı

ABD merkezli dergi, son sayısını Facebook ile ilgili tartışmalara ayırdı. 'Facebook'u silelim mi' sorusu yeniden gündeme getirildi.

Facebook'un iç raporlarını sızdıran şirketin eski çalışanı Frances Haugen'in açıklamaları, ABD'de yankısını sürdürüyor.

Haugen, Facebook ürünlerinin çocuklara zarar verdiğini ve nefret söylemleriyle bölünmeyi körüklediğini belirtmiş, "Şirket yönetimi, Facebook ve Instagram'ı nasıl daha güvenli hale getireceğini biliyor ancak gerekli değişiklikleri yapmıyor." ifadesini kullanmıştı.

FACEBOOK'U SİLELİM Mİ TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Açıklamaların ardından Time dergisi, Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'ü kapağına taşıdı.

Zuckerberg'ün fotoğrafının üzerinde "Facebook'u silelim mi?" sorusu yöneltilerek yeni bir tartışma başlatıldı.

ZUCKERBERG HEDEF TAHTASINDA

Görselle ilgili yayınlanan haberde, ABD'de 2016 başkanlık seçimlerinde kullanıcı bilgilerini usulsüz bir şekilde paylaştığı gerekçesiyle Facebook'un hedef tahtasına oturtulduğu kaydedildi.

BENZER OLAY DAHA ÖNCE YAŞANDI

Bilindiği üzere Cambridge Analytica skandalının ardından sosyal medya deviyle ilgili "Facebook'u silelim" kampanyası başlatılmış, başta SpaceX kurucusu Elon Musk olmak üzere çok sayıda ünlü isimden destek gelmişti.

Bu arada Haugen'in iddialarına yanıt veren Zuckerberg, nefret söylemi üzerinden etkileşime ve kâr elde etmeye öncelik verdiklerine dair iddiaları reddetti.

Zuckerberg, bu durumu "Son derece mantıksız." şeklinde açıkladı.