Time'dan iklim kapağı: Son çağrı

Dünyanın iklim felaketine sürüklendiği uyarılarının ardından ABD merkezli dergi, son kapağında konuya yer verdi.

İskoçya'nın Glasgow kenti, 31 Ekim-12 Kasım tarihlerinde iklim zirvesine ev sahipliği yapacak.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) öncesi Time dergisi, iklim değişikliği tehlikesini kapağına taşıdı.

"İKLİM İÇİN SON ÇAĞRI"

Bazı dünya liderleri ve siyaset sahnesindeki isimlere yer verilen kapakta, "Son çağrı" ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili, "Dünya liderleri harekete geçmeli." denildi. Yaklaşık 200 ülkeden müzakerecilerin COP26 için Glasgow'da toplanacağı kaydedildi.

1.5 SANTİGRAT DERECE HEDEFİ

Kapsamlı hedefin küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 1.5 santigrat derece üzerinde sınırlamak olduğu belirtildi.

GUTERRES: HEDEFTEN ÇOK UZAĞIZ

Söz konusu eşiğin aşılması durumunda dünya üzerindeki yaşama etki edecek ve geri dönüşü olmayan yıkımlarla karşı karşıya kalınabileceğine dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Paris Anlaşması’nın gerektirdiği küresel ısınmayı 1.5 ila 2 derece arasında sınırlama hedefinden çok uzağız." ifadesini kullanmıştı.