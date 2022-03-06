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    Times Meydanı'nda Rusya protesto edildi

    Yüzlerce gösterici, Moskova yönetimi aleyhinde sloganlar attı. Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması istendi.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.03.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 09:43
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    Times Meydanı'nda Rusya protesto edildi

    Rusya-Ukrayna savaşı 11'inci gününe girdi.

    Dünyanın dört bir yanında Rusya'nın tavrı protesto edilirken, bir gösteri de ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda düzenlendi.

    TIMES'TA PROTESTO

    Kentin en ünlü turistik mekanlarından olan meydanda toplanan yüzlerce kişi, açtıkları pankartlarla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki gösterdi.

    Göstericiler "Rusya'yı durdurun", "Putin'i durdurun" şeklinde sloganlar atarken, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulması talep edildi.

    Times Meydanı'nda Rusya protesto edildi ViDEO

    UKRAYNA'NIN UÇUŞA YASAK BÖLGE İSTEĞİ

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, NATO'nun Ukrayna'yı uçuşa yasak bölge ilan etmeyi reddetmesine tepki göstermişti.

    Zelensky, "NATO, bugün uçuşa yasak bölge oluşturmayı reddederek Ukrayna şehirlerinin ve köylerinin daha fazla bombalanması için yeşil ışık yaktı." diye konuşmuştu.

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