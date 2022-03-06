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- Times Meydanı'nda Rusya protesto edildi
Times Meydanı'nda Rusya protesto edildi
- AA & Ensonhaber
- 06.03.2022 - 09:34
- Güncelleme : 06.03.2022 - 09:43
Rusya-Ukrayna savaşı 11'inci gününe girdi.
Dünyanın dört bir yanında Rusya'nın tavrı protesto edilirken, bir gösteri de ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda düzenlendi.
TIMES'TA PROTESTO
Kentin en ünlü turistik mekanlarından olan meydanda toplanan yüzlerce kişi, açtıkları pankartlarla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki gösterdi.
Göstericiler "Rusya'yı durdurun", "Putin'i durdurun" şeklinde sloganlar atarken, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulması talep edildi.
Times Meydanı'nda Rusya protesto edildi ViDEO
UKRAYNA'NIN UÇUŞA YASAK BÖLGE İSTEĞİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, NATO'nun Ukrayna'yı uçuşa yasak bölge ilan etmeyi reddetmesine tepki göstermişti.
Zelensky, "NATO, bugün uçuşa yasak bölge oluşturmayı reddederek Ukrayna şehirlerinin ve köylerinin daha fazla bombalanması için yeşil ışık yaktı." diye konuşmuştu.