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    Tırın kör noktasında şerit değiştiren otomobilde korku dolu anlar

    Çin'de tırın kör noktasından geçerek şerit değiştirmek isteyen sürücü, otobanda metrelerce sürüklendi.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2020 - 11:39
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 11:44
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    Tırın kör noktasında şerit değiştiren otomobilde korku dolu anlar

    Çin'in Henan eyaletinde yaşanan korkunç kaza izleyenleri hayrete düşürdü.

    Otobanda şerit değiştirmek isteyen bir otomobil sürücüsü, geçtiği şeritte bulunan tırın çarpmasıyla metrelerce sürüklenmeye başladı.

    TIR ŞOFÖRÜ DAKİKALAR SONRA FARK ETTİ

    Otomobil tırın kör noktasında kalırken, şoför ise durumu dakikalar sonra fark ederek aracını durdurdu.

    Kazada can kaybı meydana gelmezken, otomobil sürücüsünün yaşadığı korku dolu anlar araç kamerasına yansıdı.

    Tırın kör noktasında şerit değiştiren otomobilde korku dolu anlar

    Tırın kör noktasında şerit değiştiren otomobilde korku dolu anlar #1

    Tırın kör noktasında şerit değiştiren otomobilde korku dolu anlar #2

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