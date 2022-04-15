Titanic'in batışından bugüne 110 yıl geçti

Titanic'in Atlas Okyanusu'nda buz dağına çarparak batışının 110'uncu yıldönümü. Bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kaza tarihin en büyük deniz kazası olarak biliniyor.

Titanic hizmete girdiğinde dünyanın en büyük yolcu gemisi olarak tarihe geçmişti. Gemiye ise batmaz gözüyle bakılıyordu. Ancak gösterişli yolculuk Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde son buldu.

Tarihin en büyük deniz kazası

15 Nisan 1912'de buz dağına çarparak batan Titanic'in trajik hikayesi, "Büyük Deniz Faciası" olarak tarihe geçti.



269 metre uzunluğundaki buharlı yolcu gemisi Titanic, 10 Nisan 1912'de, İngiltere'nin Southampton kentinden ilk kez demir aldı.





İlk yolculuğunda buz dağına çarptı

TRT Haber'in haberine göre, ABD'nin New York şehrine gitmek üzere 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla yola çıktı. Yolculuğunun 5'inci gününde gece saatlerinde bir buz dağına çarptı. 2 saat 40 dakika içinde Atlas Okyanusu'nun buzlu sularına gömüldü.



İkiye ayrılarak batan gemide, bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yardım çağrılarına yanıt veren Carpathia adlı yolcu gemisi, filikalardaki 705 kişiyi kurtardı.

Bir çuval içine koyularak kurtarıldı

Kazadan kurtulan en küçük yolcu, yolculukta henüz 9 haftalık olan Millvina Dean olarak biliniyor.

Millvina Dean, annesinin anlattığına göre bir çuval içine koyularak kurtarılmış. Dean "Abim de oradaymış ama onu bulamamışlar. Daha sonra kurtarıldığımız gemide bulunmuş" dedi.



Dean, 2009 yılında 97 yaşında hayatını kaybetti.

Titanic'e bileti vardı yetişemedi

Titanic'e binmek üzere bilet alıp gemiye binemeyenler de vardı. Onlardan biri de tıp profesörü, bilim insanı ve devlet adamı Besim Ömer Akalın'dı...



Akalın, Washington’da gerçekleşecek konferansa Osmanlı Devleti’ni temsilen katılmak üzere Titanic gemisinden bilet aldı. Fakat olumsuz hava koşulları sebebiyle gemiye yetişemedi.

Enkazı 73 yıl sonra bulundu

Titanic'in enkazının yeri kazadan 73 yıl sonra tespit edildi.

1985 yılında yapılan araştırmalarda, dev yolcu gemisinin enkazına 3 bin 657 metre derinlikte ulaşıldı.



Enkazın fotoğrafları çekildi, alınan parçalar incelendi. Bozulmadan kalan birçok kişisel eşya da çıkarılarak sergilendi.

10 yıl içinde Titanic yok olabilir

Yapılan son incelemeler, enkazın yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Gemiden kalan demir yığını, su altı bakterileri tarafından yeniyor, dağılan parçalar dalgalarla taşınıyor.



Büyük bir ekosisteme ev sahipliği yapan geminin on yıl içinde tamamen yok olacağı tahmin ediliyor.



