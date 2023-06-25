Titanik enkazında kaybolan ve patladığı ortaya çıkan denizaltının parçaları bulundu Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan ve basınç nedeniyle patlayarak 5 kişinin ölümüne neden olan Titan isimli denizaltının parçaları bulundu. Kanadalı yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

ensonhaber.com 1912 yılında batan Titanik'in enkazına giden Titan denizaltısındaki 5 kişi, yıkıcı bir patlama sonucu hayatını kaybetti. Şimdi ise "Titan" isimli denizaltının kazasıyla ilgili ihmal iddiaları ve soruşturma gündemde.. 5 kişinin içinde bulunduğu 'Titan' denizaltının basınç nedeniyle patlayarak parçalara ayrıldığı tespit edildi. Parçalar Titanik'in enkazına 488 metre uzaklıkta bulundu Parçalar, Titanik'in enkazına 488 metre uzaklıkta, yüzeyden 4 kilometre derinlikte bulundu. 'Titan' denizaltının ana destek gemisi, felaketin ardından Kanada limanına geri döndü. Basınç kaybı sonucu içe doğru patlama meydana gelmiş olabileceği düşünülen denizaltı için ihmal ihtimalleri araştırılıyor. Soruşturma başlatıldı Kanadalı yetkililer OceanGate tarafından işletilen denizaltı hakkında çok sayıda soruşturma başlattı. Titan'ın faaliyet gösterdiği açık denizlerde, uluslararası suları kontrol eden herhangi bir düzenleme bulunmuyor. ABD Sahil Güvenliği Titan'ın patladığını açıklayarak geçerli yönetmelikler ve standartlar hakkındaki soruların gelecekteki incelemenin odak noktası olacağını söyledi. İlk dalışını 2018'de yapan OceanGate'in güvenlik sertifikasının olmadığı anlaşılmıştı İlk dalışını 2018'de yapan Amerikan OceanGate Expeditions'a ait denizaltının, 2021'de Titanik sahasına daldığı; ancak güvenlik sertifikasının olmadığı anlaşılmıştı.