Titanik'e giden denizaltında ölen 19 yaşındaki Süleyman'ın yolculuğa istekli olmadığı ortaya çıktı Süleyman'ın halası Azmeh, yeğeninin buna pek hazır hissetmediğini söyledi. Yolcular arasında yer alan gencin, babasını memnun etmek zorunda kaldığı belirtildi.

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Titanik'in enkazına dalış yapan Titan adlı denizaltından günlerce haber alınamadı.

ABD ve Kanada sahil güvenlik yetkilileri arama kurtarma faaliyetleri için harekete geçerken, denizaltının patlayarak parçalara ayrıldığı belirlendi.

Denizin dibindeki gemi kalıntısına seyahat halindeki 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Pakistanlı iş insanı Şehzade Davud ile oğlu Süleyman da yer alıyor.

19 yaşındaki Süleyman'ın halası Azmeh, yeğeninin felaketle sonuçlanan yolculuktan önce neler söylediğini ilk kez açıkladı.

Hazır değildi, babasını memnun etmek zorunda hissetti

NBC'nin haberine göre, Süleyman, akrabalarından birine "Buna pek hazır değilim." dedi. Ancak 1912 yılında batan geminin enkazını görme konusunda oldukça tutkulu olan babasını memnun etmek zorunda hissettiği ortaya çıktı.

Ölüm haberleriyle sarsılan Azmeh, "Orada 19 yaşındaki Süleyman'ı düşünüyorum. Belki de nefes nefese..." ifadelerini kullandı.

Halası konuştu: Çok kötü bir filme yakalanmış gibiyim

Hala Azmeh, böyle bir durumu hiç aklının ucundan bile geçirmediğini ifade ederek şunları söyledi:

Kuşku duyuyorum. Gerçek dışı bir durum. Geri sayımı olan ama neye geri saydığımı bilmediğim çok kötü bir filme yakalanmış gibi hissediyorum kendimi.

Kardeşi Şehzade ve yeğeni Süleyman'ı düşünürken nefes almakta zorlandığını anlatan Azmeh, "Şimdiye kadar yaşadığım hiçbir deneyime benzemiyor." diye ekledi.

"Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz"

Davud Ailesi, Şehzade ve oğlu Süleyman'ın hayatını kaybedenler arasında olduğunun duyurulmasının ardından taziye mesajı paylaştı.

Mesajın başlangıcında "Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz." vurgusu yapıldı.