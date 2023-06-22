Turistleri Titanik'in enkazına taşırken kaybolan denizaltına ilişkin yeni gelişme ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı "Kayıp denizaltına ilişkin aramalar sürerken Titanik enkazı yakınlarında bir enkaz alanı bulundu" dedi.

ensonhaber.com

Dünya tarihinin en önemli olaylarından biri olan Titanik, yeniden gündemde..

Titanik'in enkazını incelemek isteyen turistleri taşıyan denizaltı, Kuzey Atlantik'te kayıplara karıştı.

Derin deniz keşifleri için insanlı denizaltılarla tur düzenleyen OceanGate Expeditions şirketi, kaybolan denizaltının kurtarma operasyonunun konusu olduğunu doğruladı.

Dünyanın sayılı zenginlerinin para ödeyerek katıldığı bu etkinlik tam bir kabusa dönüştü.

Söz konusu denizaltı için pazartesi günü, hava araçlarının da destek verdiği geniş kapsamlı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Titanik'in yakınlarında bir enkaz bulundu

Çalışmalara ilişkin ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'ndan yapılan son açıklamada yeni bir enkaz bulunduğu bildirildi:

"Kayıp denizaltına ilişkin aramalar sürerken Titanik enkazı yakınlarında bir enkaz alanı bulundu"

İrtibat 1 saat 45 dakika sonra kesildi

ABD Sahil Güvenlik, akşam saatleri boyunca yüzey aramaları yapmaya devam edeceğini söyledi.

Dünyanın gündemini meşgul eden denizaltı ile temas, pazar günü yaptığı dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesildi.