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    Tokyo hükümetinden Pekin'e: Anal koronavirüs testi istemiyoruz

    Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, anal yolla uygulanan PCR testlerin "psikolojik sıkıntı" verdiğine yönelik vatandaşlarından şikayetler alındığını dile getirdi.
    • AA
    • 02.03.2021 - 09:33
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    Tokyo hükümetinden Pekin'e: Anal koronavirüs testi istemiyoruz

    Japonya, Çin'de anal yolla yapılan koronavirüs testlerinin, bu ülkeyi ziyaret eden vatandaşlarına uygulanmamasını talep etti.

    Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Çin'i ziyaret eden Japon vatandaşların tabi tutulduğu koronavirüs testlerine ilişkin tepkilerini dile getirdi.

    "TEST PSİKOLOJİK SIKINTI VERİYOR"

    Kato, anal yolla uygulanan PCR testlerin "psikolojik sıkıntı" verdiğine yönelik vatandaşlarından şikayetler alındığını ve Çin'i ziyaret eden Japonların, bu tip koronavirüs testlerine tabi tutulmaması gerektiğini söyledi.

    Tokyo hükümetinden Pekin e: Anal koronavirüs testi istemiyoruz #1

    "ÇİN POLİTİKASINI DEĞİŞTİRMEDİ" AÇIKLAMASI

    "Dünyanın herhangi bir yerinde anal yolla yapılan koronavirüs testleri onaylanmış değil" diyen Kato, Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilen talep sonrası, politika değişikliği görülmediğini kaydetti.

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