Tokyo metrosunda asitli saldırı: 2 yaralı

Tren istasyonuna gelerek iki kişinin yaralanmasına neden olan saldırgan, polisi harekete geçirdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, gece saatlerinde asitli saldırı dehşeti yaşandı.

Kimliği belirsiz bir şüpheli, Shirokane Takanawa İstasyonu'nda 2 yolcuya sülfürik asit olduğu düşünülen bir sıvı fırlattı.

2 KİŞİYİ YARALADI

Saldırıda 22 yaşındaki bir erkek yolcu, yüzünden ve omzundan yaralanırken, 34 yaşındaki kadın yolcunun ise bacaklarında yanıklar oluştu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

KAMERAYA YAKALANDI

30 ile 50 yaşları arasında olduğu düşünülen erkek şüpheli kayıplara karışırken, siyah giysiler ve maske ile istasyonu terk ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

BİR AYDA İKİ SALDIRI

Bu ay başında Tokyo'daki başka bir tren hattında yolculara yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırının ardından yaşanan olay, dev metropolde güvenlik endişelerini artırmıştı. Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış seremonisinin yapıldığı anlarda yaşanan olay, alınan güvenlik önlemlerini tartışma konusu yaptı.