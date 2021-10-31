Euro
11.1139
-0.31%
Dolar
9.5896
0.65%
Altın
550.2
-0.15%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
582.094
-1.80%
BTXN Coin
26.41
1.26%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Tokyo metrosunda kundaklama girişimi

    Saldırgan, vagonlardan birinde yangın çıkardı. Korku dolu anların yaşandığı metroda 15 kişi yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2021 - 15:34
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 15:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokyo metrosunda kundaklama girişimi

    Japonya'nın başkenti Tokyo'da metroda kundaklama girişimi yaşandı.

    Eli bıçaklı olduğu belirtilen saldırgan, metroyu yakmaya çalıştı.

    METRO ALEVLERE TESLİM: 15 YARALI

    Kyodo News'in haberine göre, alevlerin yükseldiği metroda en az 15 kişi yaralandı.

    SEÇİM GÜNÜ SALDIRI

    Saldırının, Japon halkının 49'uncu dönem Temsilciler Meclisi'ni (Şuugiin) seçmek üzere sandık başına gittiği gün düzenlenmesi "terör saldırısı" söylentilerini beraberinde getirdi.

    BIÇAKLI SALDIRGAN YANGIN ÇIKARDI

    Saldırganın vagonlardan birine hidroklorik asit döktüğü ve ardından yangın çıkardığı kaydedildi. Güvenlik güçlerinin, saldırganı gözaltına aldığı belirtildi.

    Tokyo metrosunda kundaklama girişimi ViDEO

    PANİK ANLARI KAMERADA

    Yangınla birlikte metroda patlama yaşanırken, yolcuların paniğe kapıldığı anlar anbean kaydedildi.

    Metronun istasyonda durmasıyla birlikte yolcular hızla vagonları boşalttı.

    Tokyo metrosunda kundaklama girişimi #1

    Tokyo metrosunda kundaklama girişimi #2

    Tokyo metrosunda kundaklama girişimi #3

    Tokyo metrosunda kundaklama girişimi #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir