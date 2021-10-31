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- Tokyo metrosunda kundaklama girişimi
Tokyo metrosunda kundaklama girişimi
- Haber Merkezi
- 31.10.2021 - 15:34
- Güncelleme : 31.10.2021 - 15:59
Japonya'nın başkenti Tokyo'da metroda kundaklama girişimi yaşandı.
Eli bıçaklı olduğu belirtilen saldırgan, metroyu yakmaya çalıştı.
METRO ALEVLERE TESLİM: 15 YARALI
Kyodo News'in haberine göre, alevlerin yükseldiği metroda en az 15 kişi yaralandı.
SEÇİM GÜNÜ SALDIRI
Saldırının, Japon halkının 49'uncu dönem Temsilciler Meclisi'ni (Şuugiin) seçmek üzere sandık başına gittiği gün düzenlenmesi "terör saldırısı" söylentilerini beraberinde getirdi.
BIÇAKLI SALDIRGAN YANGIN ÇIKARDI
Saldırganın vagonlardan birine hidroklorik asit döktüğü ve ardından yangın çıkardığı kaydedildi. Güvenlik güçlerinin, saldırganı gözaltına aldığı belirtildi.
Tokyo metrosunda kundaklama girişimi ViDEO
PANİK ANLARI KAMERADA
Yangınla birlikte metroda patlama yaşanırken, yolcuların paniğe kapıldığı anlar anbean kaydedildi.
Metronun istasyonda durmasıyla birlikte yolcular hızla vagonları boşalttı.