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- Tokyo Olimpiyatları'nda ilk başörtülü hakem
Tokyo Olimpiyatları'nda ilk başörtülü hakem
- Haber Merkezi
- 20.07.2021 - 06:04
23 Temmuz Cuma günü 2021 Tokyo Olimpiyatları'nın başlamasıyla beraber birçok branşta müsabakalar sahne alacak.
İnşaat mühendisi olan ve basketboldan hakemliğe geçiş yapan Sara Gamal, Olimpiyat Oyunları'nda 3x3 basketbol oyunlarını yöneterek ilk başörütülü hakem olarak tarihe geçecek.
"ALLAH'A DUA EDİYORUM"
Olimpiyatların kendisi için bir rüya olduğunu belirten Sara, "Elimden gelenin en iyisini yaparsam, en iyi sonuçların bana geri döneceğine inanıyorum. Tüm gücünüzle çalışmalısınız. Ben elimden gelenin en iyisini yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakırın. O rehberlik edecektir" ifadelerini kullandı.
Her oyundan sonra dua ettiğini söyleyen Sara, "Maçın ya da turnuvanın harika geçmesi için Allah'a dua ediyorum" dedi.
İLK BAŞÖRTÜLÜ HAKEM OLDU
Sara 2017'de değişen kural sayesinde uluslararası düzeyde başörtüsü takan ilk FIBA hakemi oldu.
Bu yönden tamamen olumlu tepkiler aldığını açıklayan Sara, "Bazen oyuncular güzel göründüğümü söylüyorlar. Diğer kadın hakemlerin de hayellerini gerçekleştirmelerinin önünü açtığım için mutluyum" açıklamasında bulundu.