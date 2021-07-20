Tokyo Olimpiyatları'nda ilk başörtülü hakem

"ALLAH'A DUA EDİYORUM"

Olimpiyatların kendisi için bir rüya olduğunu belirten Sara, "Elimden gelenin en iyisini yaparsam, en iyi sonuçların bana geri döneceğine inanıyorum. Tüm gücünüzle çalışmalısınız. Ben elimden gelenin en iyisini yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakırın. O rehberlik edecektir" ifadelerini kullandı.

Her oyundan sonra dua ettiğini söyleyen Sara, "Maçın ya da turnuvanın harika geçmesi için Allah'a dua ediyorum" dedi.

İLK BAŞÖRTÜLÜ HAKEM OLDU

Sara 2017'de değişen kural sayesinde uluslararası düzeyde başörtüsü takan ilk FIBA hakemi oldu.

Bu yönden tamamen olumlu tepkiler aldığını açıklayan Sara, "Bazen oyuncular güzel göründüğümü söylüyorlar. Diğer kadın hakemlerin de hayellerini gerçekleştirmelerinin önünü açtığım için mutluyum" açıklamasında bulundu.