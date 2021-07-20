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    Tokyo Olimpiyatları'nda ilk başörtülü hakem

    Mısırlı Sara Gamal, 2021 Olimpiyat Oyunları'nın başlamasıyla birlikte ilk başörtülü hakem olacak.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2021 - 06:04
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    Tokyo Olimpiyatları'nda ilk başörtülü hakem

    23 Temmuz Cuma günü 2021 Tokyo Olimpiyatları'nın başlamasıyla beraber birçok branşta müsabakalar sahne alacak.

    İnşaat mühendisi olan ve basketboldan hakemliğe geçiş yapan Sara Gamal, Olimpiyat Oyunları'nda 3x3 basketbol oyunlarını yöneterek ilk başörütülü hakem olarak tarihe geçecek.

    Tokyo Olimpiyatları nda ilk başörtülü hakem #1

    "ALLAH'A DUA EDİYORUM"

    Olimpiyatların kendisi için bir rüya olduğunu belirten Sara, "Elimden gelenin en iyisini yaparsam, en iyi sonuçların bana geri döneceğine inanıyorum. Tüm gücünüzle çalışmalısınız. Ben elimden gelenin en iyisini yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakırın. O rehberlik edecektir" ifadelerini kullandı.

    Her oyundan sonra dua ettiğini söyleyen Sara, "Maçın ya da turnuvanın harika geçmesi için Allah'a dua ediyorum" dedi.

    Tokyo Olimpiyatları nda ilk başörtülü hakem #2

    İLK BAŞÖRTÜLÜ HAKEM OLDU

    Sara 2017'de değişen kural sayesinde uluslararası düzeyde başörtüsü takan ilk FIBA hakemi oldu.

    Bu yönden tamamen olumlu tepkiler aldığını açıklayan Sara, "Bazen oyuncular güzel göründüğümü söylüyorlar. Diğer kadın hakemlerin de hayellerini gerçekleştirmelerinin önünü açtığım için mutluyum" açıklamasında bulundu.

    Tokyo Olimpiyatları nda ilk başörtülü hakem #3

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