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    Tokyo Olimpiyatları'nda korona önlemi: Karton yatak

    2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılan sporcular, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla 'antiseks yataklar' kullanacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2021 - 04:27
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    Tokyo Olimpiyatları'nda korona önlemi: Karton yatak

    2020 Tokyo Olimpiyatları geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle düzenlenememişti.

    2021'e ertelenen organizasyon, bu sene de Delta varyantı nedeniyle yeni önlemler alındı.

    Tokyo'ya gelen sporcular için 'antiseks yataklar' kuruldu.

    KARTON YATAKLAR TASARLANDI

    Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılacak olan sporcular için büyük ağırlığa dayanan ancak sert hareketlerden parçalanan özel karton yataklar tasarlandı.

    Yataklar özellikle sadece bir kişinin yatabileceği ölçülerde tasarlandı.

    AMAÇ KORONAVİRÜSÜ ÖNLEMEK

    Bu yatakların amacı, sporcular arasında cinsel ilişki yoluyla koronavirüsün yayılmasını önlemek olduğu düşünülüyor.

    Rusya Olimpiyat Komitesi’nin Telegram kanalında, Olimpiyat Oyunları’na katılacak olan sporcular için üretilen özel yataklar gösterildi.

    Tokyo Olimpiyatları nda korona önlemi: Karton yatak #1

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