Tokyo'da dondurucu soğuklar ve kar nedeniyle 215 kişi hastanelik oldu

Tokyo'da dondurucu soğuklar ve kar nedeniyle 215 kişi hastanelik oldu

son 4 yılın en şiddetli kar yağışının görüldüğü Tokyo'da buzlanma ve kar nedeniyle 215 kişi hastaneye kaldırıldı. 100'e yakın araba, yollarda mahsur kaldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da ve Kanto bölgesinde son 4 yılın en yoğun kar yağışı meydana geldi.

Ülkenin Meteoroloji Ajansı tarafından yayınlanan kar uyarısının ardından, bölgede yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma da gerçekleşti.

Donmuş yol yüzeyleri trafiğin kapanmasına ve demiryolu ağında da gecikmeler yaşanmasına neden oldu ve sıcaklıklar Tokyo'nun merkezinde -3.5, Saitama'da -8.3 ve Yokohama'da -1.5 derece olarak hissedildi.

100'E YAKIN ARABA MAHSUR KALDI

Şehrin Polis Departmanına göre, yaklaşık 100 araba Tokyo, Koto Ward'daki Tokyo Gate Köprüsü'nde mahsur kaldı.

Tokyo İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada da, yaşları 9 ile 97 arasında değişen toplam 215 kişinin buzlanma nedeniyle yaptıkları kazalar yüzünden hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Tokyo'da son 4 yılın en şiddetli kar yağışı meydana geldi FOTO GALERİ

9 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Japonya Havayolları All Nippon Airways tarafından Tokyo'nun Haneda Havaalanı'nda planlanan 9 uçuşun da iptal edildiği bildirildi.

Öğlen saatlerinde kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından Tokyo ve çevresinde kar yağışı durdu.