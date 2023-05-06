Tören başladı: İngiltere Kralı 3. Charles tacı taktı İngiltere Kralı 3. Charles'ın Krallığı, bugün düzenlenen törenle kesinleşti. İngilizler bu tarihi ana tanıklık etmek için sokaklara akın ederken, 70 sene sonra ilk kez gerçekleşen törenle Charles, tacı taktı.

İngiltere'de yeni bir dönemin kapıları bugün resmi olarak başlamış oldu.

Geçtiğimiz eylül ayında annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçmeye hazırlanan Kral Charles için bugün tören düzenlendi.

70 yıl sonra ilk kez gerçekleşen tac takma töreninde Charles, tacı giydi.

Başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen tören, 1953'ten bu yana ilk tac giyme töreni özelliğini taşıyor.

Kral Charles'ın taç giyme törenini kaçırmak istemeyen İngilizler ise sokaklara akın etti.

Ancak Kral Charles'ın törenine katılımın Kraliçe Elizabeth'e oranla az olması da dikkati çekti. Katılım sayısı Charles'ın isteğiyle sınırlı tutuldu.

Törene katılmak üzere davetliler kiliseye geldi

Törene sınırlı sayede davetli çağırdı ve davetliler, bu tarihi anı kaçırmamak için törenin yapılacağı kilisiye geldi.

70 yıl sonra yapılacak bu töreni izlemek isteyenler, Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey Kilisesi'ne kadar uzanan yolda da kuyruklar oluşturdu.

Tarihin ikinci canlı yayını

Kral Charles'ın taç giyme töreni ise canlı olarak verildi. Kiliseye gelemeyen halk, töreni canlı olarak ekranlarından izledi.

Kral Charles ve Prenses Diana'nın düğünü de canlı olarak verilmişti.

- Seremoni, 1066'dan beri olduğu gibi Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetildi.

-İngiltere'nin 40. hükümdarı olan Kral Charles, yasal bir gereklilik olarak da yemin etti.

- Tahtın varisi Prens William'ın eşi Prenses Kate ve çocukları da törende yan yana oturarak, bu tarihi ana tanık oldu.

-Kral Charles'ın 1066'dan bu yana burada taç giyen 40'ıncı hükümdar olacağı törene dini liderler de katıldı.

Prens Harry yalnız geldi

Kraliyetten ayrılan ve haklarından vazgeçen Prens Harry, törene yalnız katıldı. Eşi Meghan Markle ve çocuklarını getirmeyen Harry, kiliseye girerken görüntülendi.

-Taç giyme törenine atlı arabaya gitti. Tac giyme töreni sona erdikten sonra Charles, aynı atla araba ile saraya geri dönecek.

-Tarihi kilisede tören öncesi Sir John Eliot yönetiminde müzikal performans sergilendi.

Törene Fuat Oktay katıldı

Başta İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere eski başbakanı Liz Truss ve Tony Blair, İskoçya'nın yeni Başbakanı Hamza Yusuf, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve kabine görevlileri dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerin de törene katıldı. ABD başkanı Joe Biden'in tören katılamadı.

Onun yerine eşi Jill Biden'in törende yer aldı. Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı.

Törene dünyanın farklı noktalarından dini liderler de geldi. Rusya, Belarus, Myanmar, Afganistan, Suriye, Venezuela ve İran'dan dünya liderleri törende bulunmadı.