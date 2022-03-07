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    Toyota'nın kamyon üreticisi Hino'dan 'hileli emisyon' itirafı

    Toyota'nın kamyon üreticisi Hino'dan "hileli emisyon" itirafı

    Japon otomobil üreticisi Toyota'ya bağlı kamyon üreticisi alt kuruluş Hino Motors, "hileli emisyon ve yakıt verileri" ibraz ettiğini kabul etti.
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    • 07.03.2022 - 05:14
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    Japon otomobil üreticisi Toyota, ürettiği otomobillerle tanınan köklü bir firma olarak biliniyor.

    Toyota'ya bağlı kamyon üreticisi alt kuruluş Hino Motors'dan ise ilginç açıklamalar geldi.

    "HİLELİ EMİSYON VE YAKIT VERİLERİ" SUNDUĞUNU İTİRAF ETTİ

    Hino Motors, Kuzey Amerika'ya yönelik, Japonya içi üretilen araçların motor sertifikasyonlarında saptanan "yasa dışı uygulama" sonrası iç soruşturma heyeti kurdu.

    Heyet soruşturması sonucunda Japon firma, 2016'dan beri "hileli emisyon ve yakıt verileri" ibraz edildiği ve bu verilerle sertifikalandırılan "motorlara sahip" 115 bin aracın satıldığını itiraf etti.

    "Görevi suistimalden" Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığına (MLIT) bilgi verildiğini aktaran firma, "hileli verilere sahip" motorlara sahip araçların ABD ve Kanada'ya sevkiyatlarının durdurulduğu açıkladı.

    Durdurma kararının, firmanın ülke içi yıllık satışının yüzde 35'ini etkileyeceği bildirildi.

    Toyota nın kamyon üreticisi Hino dan 'hileli emisyon' itirafı #1

    "TÜKETİCİ GÜVENİ SARSILDI" AÇIKLAMASI

    MLIT, yaptığı açıklamada eylemin, "tüketici güvenini sarstığını ve sertifikasyon sürecinin temellerinde şüphe oluşturduğunu" kaydetti.

    Hino Motors Başkanı Ogiso Satoşi ise düzenlediği basın toplantısında, "katı mesai koşulları ve sayısal hedefleri yakalama baskısı nedeniyle çalışanların baskı altında olduğunu" belirtti.

    Toyota nın kamyon üreticisi Hino dan 'hileli emisyon' itirafı #2


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