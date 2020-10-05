Trump hastane dışına çıkarak destekçilerini selamladı

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs nedeniyle kaldığı askeri hastane önünde 3 gündür kendisini destekleyen kalabalığı makam aracına binerek selamladı.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse yakalanmasının ardından cuma günü kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinin önünde kendisini destekleyen taraftarlarına bir sürpriz yaptı.

TWİTTER'DAN VİDEO PAYLAŞTI

Önce Twitter hesabından bir video paylaşan Trump, hastalığının iyiye gittiğini ve kendisiyle ilgilenen herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.

"BU GERÇEK BİR OKUL, BUNU ÖĞRENDİM"

Koronavirüs hastalığına ilişkin birçok şeyi bu süreçte yaşayarak öğrendiğini söyleyen Trump, "Bu gerçek bir okul. Bunu anladım, öğrendim. Çok enteresan bir şey ve bunu sizinle paylaşacağım." yorumunu yaptı.

"BENİ DESTEKLEYENLERE SÜRPRİZİM OLACAK"

Mesajında, "Hastane önünde beni desteklemek üzere bekleyen insanlara muhtemelen biraz sonra küçük bir sürprizim olacak." ifadesini kullanan Trump'ın, biraz daha enerjik olması dikkati çekti.

MAKAM ARACININ İÇİNDEN EL SALLADI

Video mesajının yayınlandığı esnada Gizli Servis araçlarının koruması eşliğinde hastane önündeki caddede beliren Trump, bulunduğu aracın içinden, kendisini destekleyenleri el sallayarak selamladı. Trump'ın, aracın içinde maskeli olması dikkat çekti.

Amerikan medyasında yankı bulan sürpriz ziyaret, sosyal medyada bir anda gündeme oturdu.