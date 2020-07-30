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    Trump, 3 kente daha federal güç gönderiyor

    Trump, 3 kente daha federal güç gönderiyor

    ABD'de Donald Trump yönetimi, suçla mücadele için Detroit, Cleveland ve Milwaukee kentlerine federal güvenlik güçlerini göndereceklerini duyurdu.
    • AA
    • 30.07.2020 - 04:04
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    Trump, 3 kente daha federal güç gönderiyor

    ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu ay başında kentlerdeki federal suçlarla mücadele için başlatılan "Legend (Efsane)" isimli operasyonun, Portland'ın ardından 3 kente daha genişletildiği bildirildi.

    95 FEDERAL GÜVENLİK GÜCÜ

    Detroit, Cleveland ve Milwaukee'de şiddet içerikli suç oranlarının arttığına işaret edilen açıklamada, Detroit'e 45, Cleveland ve Milwaukee'ye de 25'şer federal güvenlik gücü gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

    Açıklamada, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ve diğer kurumlardan seçilen görevlilerin, yerel ve eyalet yetkilileri ile suç soruşturmaları yapacağı kaydedildi.

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    "EFSANE" OPERASYONU

    ABD Adalet Bakanlığı, suçla mücadele için 8 Temmuz'da Kansas'ta "Efsane" Operasyonu başlatmıştı.

    Operasyon, 22 Temmuz'da Chicago ve Albuquerque'ye genişletilmişti.

    Trump, büyük şehirlerdeki suç oranlarından Demokrat vali ve belediye başkanlarının yeterince önlem almamasını sorumlu tutuyor.

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