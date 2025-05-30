Trump, 500 binden fazla göçmeni sınır dışı edebilecek

İHA

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump döneminde alınan göçmenlik kararlarını engelleyen alt mahkeme hükmünü iptal etti. Yediye karşı iki oyla alınan bu kararla birlikte, Trump yönetiminin Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen 500 bini aşkın göçmeni sınır dışı etmesinin önü geçici olarak açılmış oldu.

350 BİN VENEZUELALI GÖÇMENİN YASAL KORUMASI KALDIRILDI

Mahkeme ayrıca ayrı bir davada, yaklaşık 350 bin Venezuelalı göçmene tanınan geçici yasal korumanın iptal edilmesine de onay verdi. Bu kararlar, mahkeme süreci tamamlanana kadar söz konusu göçmenlerin yasal koruma statüsünden yararlanamayacağı anlamına geliyor.

Yüksek Mahkeme'nin son kararı nihai bir hüküm olmasa da davanın seyrini önemli ölçüde etkiliyor. Dosya, değerlendirilmek üzere yeniden Boston’daki 1. ABD Temyiz Mahkemesi’ne gönderilecek.

Trump, başkanlık koltuğuna oturmadan önceki kampanyasında milyonlarca göçmeni sınır dışı etme vaadinde bulunmuştu. Göreve geldikten sonra da, selefi Joe Biden'ın yürürlüğe koyduğu ve göçmenlere yasal kalış hakkı tanıyan politikaları ortadan kaldırmak için girişimlerde bulunmuştu.